Podijeli:







Izvor: Image by Kakaket from Pixabay

Dimnjačari su još davno prije modernih sustava centralnog grijanja sa svojim četkama i željeznim kuglama čistili dimnjake i vodili računa o sigurnosti tadašnjih peći i dimnjaka. Prastare peći i načini grijanja otišli su u zaborav, ali dimnjačari su opstali. Ni mnogi moderni sustavi bez njihove pomoći ne mogu trajati. Ako ste vidjeli neku staru ilustraciju dimnjačara, sigurno je na njoj prekriven čađi. U ta vremena, ne da to nikome nije smetalo, nego je dimnjačar, crn i garav, postao simbol sreće. Toliko su bili popularni da su i crni bomboni koji su, navodno, olakšavali simptome prehlade i bolesti grla, dobili ime upravo po dimnjačaru. Praznovjerje ili ovo uvjerenje ima racionalnu pozadinu, za našu priču nije pretjerano važno. Ono što je važno je da vodite računa o čistoći dimnjaka u svom domu, sve u suradnji s - dimnjačarom.

Koliko je važno održavati dimnjak čistim i prohodnim, svake godine zorno svjedoče vijesti iz, nažalost, crne kronike. Dimnjak će odvesti štetne plinove i nečistoće iz vaše peći ili kamina, ali samo dok je prohodan i dok u njemu nema naslaga nečistoća i krhotina. I dok veliki brolj ljudi i dalje misli kako je angažiranje dimnjačara da pregleda i očisti dimnjak nepotrebna gnjavaža i da to mogu napraviti i sami, u zagrebačkoj Dimnjačarskoj obrničkoj zadruzi nikako se ne slažu s tim.

Podsjećaju da je gradskom Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova “korisnik dužan omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati”.

Dodaju i da je korisnik usluga dimnjačaru dužan dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, ako ona postoji, kao i omogućiti mu pristup svakom od njih. Također, dimnjačar posao obavlja po službenoj dužnosti pa nije dužan čekati da ga građani pozovu. Ali, građani su svejedno dužni zvati dimnjačara.

“Građani bi trebali, radi svoje sigurnosti i zaštite od požara i trovanja ugljičnim monoksidom, dozvoliti ovlaštenom dimnjačaru, koji je stručan i ovlašten za obavljanje dimnjačarskih usluga, da obavi dimnjačarsku uslugu. Građani mogu obaviti i sami čišćenje, ali bez obzira na to, dimnjačar je dužan obaviti kontrolu te eventualno čišćenje, s obzirom da dimnjačari imaju odgovornost za preventivnu zaštitu od trovanja, požara i eksplozija”, kažu iz Dimnjačarske obrtničke zadruge.

Iz Grada Zagreba poručuju kako građani nisu dužni pozivati dimnjačara svake godine, ali i da ne smiju sami čistiti dimnjake. “Ovlašteni dimnjačar obavlja poslove čišćenja sukladno rokovima iz navedene Odluke. U slučaju da ne dozvole obavljanje dimnjačarskih poslova, građani mogu biti novčano kažnjeni”, kažu iz Grada.

Tko je odgovoran?

Prema odgovorima koje su iz DOZ-a dostavili na upite N1, dimnjačari, nakon obavljene kontrole i čišćenja dimnjaka, preuzimaju odgovornost za slučaj trovanja, požara ili eksplozija na dimnjaku koji su očistili i pregledali.

“Konkretno, kada bi na dimnjaku kojeg je dimnjačar pregledao i nije našao nedostataka, došlo do požara, eksplozija ili trovanja, dimnjačar bi kaznenopravno odgovarao ako se utvrdi da nije dobro obavio posao. Slijedom navedenog, odgovornost dimnjačara je velika u smislu preventivne zaštite od trovanja, požara ili eksplozija”, kažu i dodaju da “kao dimnjačarska služba možemo ponosno utvrditi da do sada nismo imali niti jedan slučaj da bi do trovanja, požara ili eksplozija došlo propustom naših dimnjačara”.

Cijene dimnjačarskih usluga

Cijene čišćenja dimnjaka nisu se mijenjale od 2016. godine, kažu iz DOZ-a. Dodaju i da su te godine oni preuzeli obavljanje dimnjačarskih poslova čišćenja i kontrole dimnjaka u Gradu Zagrebu. Navode i da je cjenik njihovih usluga javno dostupan.

“Na primjer, čišćenje dimnjaka u obiteljskoj kući koja koristi kruto gorivo u Gradu Zagrebu iznosi 60,00 kuna + PDV, a čišćenje štednjaka i peći na kruto ili tekuće gorivo iznosi 84,00 kune + PDV.

Sadržaj dimnjačarske usluge kod korisnika ovisi o tome s kojom vrstom dimovodnog objekta (dimnjaka) i uređaja za loženje se korisnik koristi”, kažu iz DOZ-a.

Iz Grada Zagreba na naše upite odgovaraju da je dimnjačar ovlaštena stručna osoba te da će posao biti izveden kako treba ako je dimnjačar opremljen svim potrebnim alatom za obavljanje posla, ako je dimnjak nakon obavljenog posla prohodan te ako je dimnjačar odradio sve potrebne usluge za pojedine sustave dimnjaka s uređajima za loženje.

“Usluga čišćenja dimnjaka ovisi o vrsti dimnjaka koji se čisti, a propisana je cjenikom dimnjačarskih usluga koji je javno dostupan i nalazi se na internetskim stranicama ovlaštenog dimnjačara, kao i na stranicama Grada Zagreba”, kažu.

Prigovori na rad dimnjačara

Kao i svi ostali koji pružaju različite usluge građanima ni dimnjačari nisu pošteđeni prigovora na svoj rad.

Iz DOZ-a kažu da su na račun usluge dimnjačara u posljednje tri godine primili svega pet prigovora te da su se uglavnom odnosili na zahtjeve za umanjenjem računa ispostavljenog za usluge.

Ove godine primili su dva prigovora na račun rada dimnjačara. “Razlozi su neinformiranost korisnika usluge o obvezama i neinformiranost korisnika o cijenama dimnjačarskih usluga”, kažu iz DOZ-a.

Nešto je drugačija situacija u Gradu Zagrebu. Na naše upite odgovaraju da su u posljednje tri godine primili između 90 i 100 pritužbi na račun rada dimnjačara i da su se oni manjim dijelom odnosili na iznos računa, a ostalo na poslove koji nisu koncesijski. Kakvi su to poslovi koji nisu koncesijski, nisu pojasnili. Ove godine primili su između 30 i 40 prigovora, i to zbog nepravilnosti na dimovodnim sustavima korisnika te odbijanja dimnjačarske usluge, kažu.

Nadzor nad radom dimnjačara

Nadzor nad radom dimnjačara na području glavnog grada provodi Komunalno redarstvo Grada Zagreba.

“Komunalno redarstvo kroz informacijski sustav i kontrolama na terenu prati obavljanje dimnjačarskih poslova”, kažu iz Grada Zagreba.

“Prigovori se podnose komunalnom redarstvu, kao tijelu koje provodi nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova. Isti se mogu podnijeti poštom na adresu Jagićeva ulica 31, ili putem e-mail adrese: [email protected].

Za eventualnu nezgodu zbog nepravilnog održavanja od strane ovlaštenog dimnjačara odgovornost utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova te nadležni Sud”, kažu iz Grada.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.