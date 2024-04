Radić: Nismo tražili nikakva ministarstva jer nismo imali nikakve pregovore s bilo kim

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, najavili su za 15 sati izjavu za medije.

“Mi smo pri kraju svih naših procesa za pregovore, danas imamo Predsjedništvo koje će završiti kasno i nećemo imati izjavu za medije”, rekao je na početku Mario Radić. Dodao je i da mu nije jasno s kime bi s lijeve strane trebao pregovarati te da bi bilo dobro da se zna tko su pregovarački timovi. HDZ, kaže, ima svoj tim.

“Imat ćemo formalni pregovarački tim i očekujemo da sustra krenemo u pregovore sa svim stranama”, reako je.

Osnovna načela će ostati jednaka onome što su govorili u kampanji, govori Radić. “Znate naš stav. Mi smo formalisti, odluka Predsjedništva od prije 2 godine je da ne možemo s Možemo i sa SDSS-om, to je to. Ne možemo se udruživati u vlast s te dvije stranke. Nisu razlozi neke netrpeljivosti. SDSS je nastao iz rata”, rekao je.

Što se tiče pregovora, Radić kaže u ovom trenutku nema ničeg konkretnog. “Ništa od tih spinova nije istina. Ako nismo pokrenuli pregovore, ne možemo ništa ni tražiti. Nismo tražli nikakva ministarstva jer nismo imali nikakve pregovore s bilo kim”, kaže.

Izjave Sandre Benčić nije htio komentirati, rekao je tek da su oni dva stranačka antipoda te da je već shvatio kako ona funkcionira jer su bili na dosta sučeljavanja zajedno.

Na konferenciji je, na pitanje o njegovoj izjavi u Saboru u kojoj je Andreja Plenkovića nazvao lopovom, što je ranije danas negirao, govorio i Stipo Mlinarić. Kaže kako je to bilo u jedan sat u noći u sabornici te da je govorio o krađi referenduma. “Kuščević i ekipa su ukrali, to su činjenice. Nikad nisam pobjegao od svoje izjave, tad što sam rekao je stalaja, stoji i danas. Dva referenduma su ukradena. A sad to vaditi iz konteksta…”, kaže.

“Kad bi se gledalo sve što je tko kome govorio, nikad ne bi bilo većine. Domovinski pokret će pregovarati sa svima. Neki od nas su bili u ratu, u ratu se pregovara s onim tko je s druge strane pa bude pregovora. Želite reći da ne smijemo pregovarati”, rekao je Mario Radić. Pozvao je i SDP i Most da naprave pregovaračke timove pa da vidimo “postoji li tu većina”.

Radić kaže i kako zasad ne postoji mogućnost da DP podrži neku manjinsku vladu u kojoj neće sudjelovati.

“Evo, reći ćemo da Dalić mora baš mene postaviti za centarfora reprezentacije ako idemo u pregovore”, kaže na pitanje hoće li pregovore uvjetovati time da netko može ili ne može biti kandidat za premijera. “Ne možemo mi pregovarati s Fokusom, mora biti neka naznaka većine”, kaže.

Na listi DP-a saborski mandat osvojio je i bivši sudac i europarlamentarac Mislav Kolakušić koji nije član stranke, a ranije danas obratio se javnosti i poručio kako se ništa neće promijeniti te da je jedino moguće izaći na nove izbore s velikom suverenističkom opcijom i jasno izraženim kandidatom za premijera te jasno istaknutim s kime će ta opcija ići nakon izbora. Radić kaže kako nije slušao izjavu, ali da pregovori služe tome da netko pokuša napraviti najbolje za svoju stranu.

“Nećemo praviti nikakve trakavice, pokušat ćemo izvući najbolje”, kaže Radić.

Na pitanja o mogućnosti suradnje s SDSS-om, Stipo Mlinarić poručio je da ga ne zanima što Milorad Pupovac priča, da DP neće sa SDSS-om.

Predsjedništvo će, otkriva Radić, danas potvrditi i listu za europske izbore.

Podsjetimo, Domovinski pokret na izborima održanim 17. travnja osvojio je 14 zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru, a stranka se zbog mogućeg formiranja parlamentarne većine s HDZ-om našla u fokusu javnosti.

