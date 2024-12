Primorac Milanoviću: Predsjedniče u odlasku, imaš li hrabrosti pogledati umirovljenicima u oči?

Podijeli :

Ured Dragana Primorca

Od početka predsjedničke utrke inzistiram na podizanju standarda umirovljenika i kontinuiranom dijalogu svih uključenih kako bi se dogodilo usklađivanje mirovina na način da se iste usklađuju 100 posto u odnosu na rast cijena ili rast plaća, ovisno o tome koji je rast bio veći, poručuje predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac.

“Naši stariji su zaslužili mirnu i ugodnu starost, da mogu otići na kavu ili kupiti čokoladu unucima, a upravo su naši umirovljenici te naša djeca i naši unuci najranjivije skupine društva.

Zoran Milanović obmanjuje javnost i lažno se predstavlja kao zaštitnik umirovljenika. On to nije! Kada je trebalo povećati prava umirovljenika i kada je to kao premijer mogao učiniti, on je naše starije prevario i nije učinio ništa – a mirovine je povećao za bijednih 24 eura.

Milanović: Mora se promijeniti formula za izračun mirovina

Moja vizija temelji se na kontinuiranom dijalogu i suradnji svih relevantnih aktera. Umirovljenici su izgradili ovu zemlju i zaslužuju dostojanstvenu starost. Zajedno možemo osigurati bolji standard života za sve umirovljenike!

Nakon pobjede na predsjedničkim izborima, pokrenut ću snažnu inicijativu za osnivanje Ureda za umirovljenike. Taj ured bit će zadužen za: koordinaciju provedbe svih prijedloga vezanih uz standard umirovljenika u suradnji s Vladom i lokalnim vlastima. Neki od prijedloga su:

Ugradnja liftova u svim stambenim zgradama kako bi slabije pokretni umirovljenici mogli svakodnevno izlaziti iz svojih domova. Neprihvatljivo je da se ovakva pomoć osigurava samo u vrijeme izbora. Osiguranje besplatnog prijevoza za umirovljenike putem kombija ili drugih prijevoznih sredstava, omogućujući im posjete liječnicima, obitelji, prijateljima ili odlazak u kupovinu. Uvođenje vaučera za boravak u toplicama ili hotelima na obali izvan sezone, prema modelu dobre prakse iz Austrije. Izgradnja novih umirovljeničkih domova i gerijatrijskih ustanova kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe za smještajem starijih osoba.

Vratimo se sada na “rezultate” Milanovićeve Vlade i usporedimo ih s trenutačnim rezultatima: vidljivo je da je prosječna mirovina tijekom mandata Zorana Milanovića kao predsjednika Vlade iznosila svega 354 eura, dok danas iznosi 622 eura, što predstavlja rast od 75%. Predsjednik u odlasku, Zoran Milanović, unatoč praznim obećanjima, tijekom cijelog svog predsjedničkog mandata nije pokazao nikakvu želju za suradnjom s Vladom po pitanju unapređenja prava umirovljenika.

Od samog početka predsjedničke utrke inzistiram na usklađivanju mirovina prema rastu cijena ili plaća, ovisno o tome koji je rast veći, kao i na uvođenju većeg godišnjeg dodatka za umirovljenike s minimalnim mirovinama. Naše zajedničke inicijative već su rezultirale konkretnim pomacima, uključujući i odluku Vlade Republike Hrvatske o Božićnom dodatku od 80 eura za 1,2 milijuna umirovljenika. Također treba istaknuti da se prilikom navođenja podatka o prosječnim mirovinama zanemaruje činjenica kako su niže mirovine u najvećoj mjeri posljedica relativno kratkog mirovinskoga staža. Naime, prosječna starosna mirovina za 40 i više godina staža u rujnu 2024., iznosila je 913,26 eura, a njezin udio u prosječnoj plaći 69%.

Predsjedniče u odlasku, imaš li hrabrosti pogledati umirovljenicima u oči?” stoji u priopćenju Ureda Dragana Primorca.

