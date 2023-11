Europska komisija zbog otpada prijavila Hrvatsku Sudu EU. Opet nam prijeti novčana kazna

Podijeli :

Pexels

Hrvatska nije obavijestila Europsku komisiju što je sve poduzela na provođenju Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Europska komisija (EK) zato je danas odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske zbog neobavješćivanja o mjerama kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi ova Direktiva.

Njome se nastoji zaštititi okoliš i osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a među ostalim, cilj joj je recikliranje ambalaže. Prema Direktivi države članice EU morat će do 2025. reciklirati 65 posto svog ambalažnog otpada, što bi do 2030. trebalo porasti na 70 posto. Države članice morale su te odredbe u svoja nacionalna zakonodavstva prenijeti do 5. srpnja 2020. što, međutim, kako je utvrdila Europska komisija, Hrvatska nije u potpunosti učinila.

Kronologija spora Hrvatske i EK

Još u listopadu 2020. EK je Hrvatskoj poslala službenu opomenu, a u lipnju 2021. i tzv. obrazloženo mišljenje. To su potezi kojima EK traži od države članice očitovanje o implementaciji određenih europskih pravila u domaće zakonodavstvo.

Stručnjakinje: “Žene će imati mogućnost tužiti RH pred europskim sudom” Hrvatskoj prijeti kazna EU Suda zbog izručenja organizatora ubojstva Đurekovića?

Hrvatska je u srpnju 2021. poslala EK odgovor najavljujući da će Direktiva biti uvrštena u Zakon o gospodarenju otpadom i zakonodavnim mjerama za ambalažu i ambalažni otpad. No, EK je utvrdila da je Zakon o gospodarenju otpadom stupio na snagu 31. srpnja 2021. ali zakonodavne mjere za provedbu ovoga Zakona nisu donesene niti su priopćene Komisiji.

“Hrvatska nije izvijestila o potpunom prenošenju svih relevantnih odredaba te Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo niti je dostavila dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama prema kojima bi bilo vidljivo da je ispunila različite obveze nametnute Direktivom”, objašnjava EK zašto je prijavila Hrvatsku.

Kakva kazna prijeti Hrvatskoj?

Zbog neobavješćivanja o provođenju Direktive EK je, dakle, odlučila uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije. “Budući da se slučaj odnosi upravo na neobavješćivanje o mjerama za prenošenje direktive od Suda Europske unije zatražit ćemo da Hrvatskoj izrekne financijske sankcije u skladu s člankom 260. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju EU”, priopćeno je iz Europske komisije.

Inače, tu financijsku sankciju može odrediti sama Komisija, ali ju može odrediti i Sud EU, te je država obvezna platiti ju kada joj sud to naredi.

Zbog raznih problema s otpadom i odlagalištima Hrvatska je već prijavljivana Sudu EU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.