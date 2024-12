Med i jaja da, ali meso i mlijeko ne: Evo što se sve smije nositi preko granice

Podijeli :

Carinska uprava na svojim službenim internetskim stranicama donosi detaljne upute o tome što je dopušteno, a što nije prenositi preko granice,

Božićni blagdani i zimski praznici prilika su kada brojni naši građani odlaze u inozemstvo na odmor ili u posjet rodbini, ili njima dolaze rođaci i prijatelji, noseći poklone ili prehrambene namirnice. Pri tome je dobro znati što se smije prenijeti preko granice i za što postoje ograničenja. Carinska uprava na svojim službenim internetskim stranicama donosi detaljne upute o tome što je dopušteno, a što nije prenositi preko granice, a ovo je nekoliko najčešćih pitanja.

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije, odnosno prijepisa povijesti bolesti ili potvrde liječnika, prenosi Večernji list.

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde). Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe. Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik.

Uvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja podliježe zabranama i ograničenjima uvoza sukladno posebnim propisima EU o uvozu biljaka i biljnih proizvoda koji su doneseni kako bi zaštitili biljke u EU i održali ih zdravima. Na stranicama Carinske uprave nalazi se i popis biljaka čiji je unos u EU zabranjen.

Općenito, sjeme i/ili bilje za sadnju koje čini dio osobne prtljage putnika dopušteno je uvoziti u EU uz fitosanitarni certifikat izdan od nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje putnici dolaze. Pri tome, putnik je obvezan podnijeti prijavu za fitosanitarni pregled sjemena i bilja za sadnju na graničnoj kontrolnoj postaji koji obavljaju fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata RH. Granične kontrolne postaje u RH na kojima se obavljaju službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta jesu Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Ploče (pomorska luka), Rijeka (pomorska luka), Stara Gradiška i Zagreb – zračna luka. Uvoz sjemena i bilja za sadnju u osobnoj prtljazi putnika nije dopušten preko drugih graničnih prijelaza RH.

Sjeme i bilje za sadnju koje je na popisu zabranjenih vrsta i za koje nije obavljen obvezni fitosanitarni pregled obvezno se oduzimaju od putnika. Voće izuzeto od navedenih fitosanitarnih propisa i za njih nije potreban fitosanitarni certifikat:

– ananas, svjež ili suh

– kokosov orah, svjež ili suh, neovisno je li oljušten ili oguljen ili ne

– durian

– banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe

– datulje, svježe ili suhe.

Hrvatski državljani i državljani trećih zemalja prilikom prelaska državne granice dužni su oružje i pripadajuće streljivo prijaviti graničnoj policiji.

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustiti će se samo ako je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za njega dobio odgovarajuće odobrenje (za vrste oružja i streljiva za koje nije potrebno odobrenje, granična policija mora ovjeriti ispravu o nabavci-račun). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista. Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova privremeno unositi lovačko oružje i streljivo ako im je ono upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu.

Hrvatski državljani koji iznose oružje i pripadajuće streljivo u treće zemlje i državljani trećih zemalja koji unose oružje i pripadajuće streljivo u Republiku Hrvatsku mogu u svrhu lova preko državne granice prenositi do tri komada lovačkog oružja, 500 komada streljiva za lovačko oružje s glatkim cijevima te 100 komada streljiva za lovačko oružje s užlijebljenim cijevima, bez mogućnosti prodaje oružja i streljiva. Oružje i pripadajuće streljivo može se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prijelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Putnici u osobnoj prtljazi mogu unositi, bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora, 20 kilograma ribarskih proizvoda po osobi iz trećih zemalja, kao što su BiH, Srbija, Crna Gora i Kosovo. Uvjet je da svježoj ribi bude izvađena utroba. Meso, mlijeko i njihovi proizvodi iz trećih zemalja ne smiju se unositi. Med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci dopušteni su u količini do dva kilograma po osobi. Nema ograničenja za kruh, kolače, kekse, vafle i oblatne, dvopek, tostirani kruh i slične prepečene proizvode s manje od 20 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Nema ograničenja ni za čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja. Zanimljivo je, pak, kako ne postoje ograničenja niti za meso, niti za mlijeko i ribu ako se ona unosi iz Švicarske, Andore, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili San Marina.

