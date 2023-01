Podijeli :

Izvor: N1

Ekonomist Željko Garača s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u Dnevniku N1 televizije komentirao je Vladine mjere kojima se namjerava zauzdati poskupljenje navodno nastalo nakon konverzije kune na euro.

Profesor Željko Garača s ekonomskog fakulteta u Splitu kaže da nije impresioniran s prijetnjama vlade koje je uputila trgovcima, ugostiteljima i poduzetnicima.

“Impresioniran sam u negativnom kontekstu. Da Vlada, premijer prijeti represijom poduzetnicima mimo svih demokratskih standarda, mimo pravnog poretka kod mene budi neke neugodne asocijacije. Tko zna tko se može naći na udaru Vlade jer ne poštuje neki njen zaključak koji nije pravno obvezujući. Ekonomski, ovo njihove mjere su potpuno irelevantne. Pretjeralo se u ocjeni koliko je poduzetnika napravilo glupost i diglo cijene u trenutku konverzije”, kaže Garača.

Dodaje da je i sama priprema napravljena u trenutku kad nitko nije računao na velike stope tekuće inflacije i zbog toga ova cijela priča oko zaokruživanja cijena ima drugačiji smisao.

“Danas pri stopama inflacije od 13,5 posto brinuti se je li nešto poskupjelo tjedan dana prije ili kasnije je potpuno irelevantno. Sve cijene koje budu vraćene na razinu od 31.12. najkasnije do kraja mjeseca će otići gore. Možda i za veće iznose od onih koje su sada”, kaže Garača.

Kaže da se teško moglo nešto ozbiljnije pripremiti za uvođenje eura jer cijeli svijet ima inflaciju.

Znanstvenici otkrili da korona utječe na spavanje, pa čak i na naše snove Unatoč najavljenom prekidu vatre borbe u Ukrajini se nastavljaju

“Mi smo veći dio inflacije uvezli, nismo je mogli spriječiti. Dijelom zašto je inflacija kod nas veća nego u zapadnoj Europi, je posljedica domaćih krivih politika, grešaka koje su omogućile da se stvori ovakva struktura maloprodaje u kojoj dominira par velikih trgovačkih lanaca, gdje jako puno ovisimo o uvozu. Mislim da je vlada u počecima učinila najviše što je mogla, a to je da je pomagala najugroženije skupine građana. Ono što je napravljeno s energijom je bilo moguće, jer je HEP u državnom vlasništvu, onda je tu mogla intervenirati jer je to mimo tržišta, pa je vlada na sebe mogla preuzeti rizik eventualnog gubitka HEP-a. Ali pokušaji da se nasilno djeluje na tržište u smislu kontrole cijena nikada u povijesti nije uspjeo, od starog Rima do danas, pa ni neće ni ovaj put”.

Ne određuju cijene samo trgovci

O uskraćivanju energenata onima koji navodno neopravdano diže cijene Garača kaže kako to nije ni moguće u skladu s našim ustavom i pravnom stečevinom Europske unije.

“Vjerujem da će oni koji su digli cijene vratiti cijenu kakva je bila 31.12., da bi ih opet podigli za dva ili tri tjedna”, rekao je profesor Garača.

Dodaje kako se i iz samog zaključka čelnih ljudi vlade i DIRH-a vidi da oni govore samo o poskupljenjima za vrijeme konverzije. Kaže da se ovdje ne radi o prekršaju, jer nema ni sankcioniranja te da se radi o toliko malom broju da nepotrebno baca loše svijetlo na sve trgovce i poduzetnike. “Ne određuju cijene samo trgovci. Tu je cijeli lanac od proizvođača, dobavljača, uvoznika svi oni na neki način diktiraju cijene, a iz razloga što su posljednji u tom lancu, trgovci ne zaslužuju da se na njih svali sav gnjev zbog poskupljenja”, kaže Garača.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.