General Krešić: Na obljetnicu Oluje predsjednik i premijer trebali bi prijepore ostaviti po strani

Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem komentirao je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

“Od osnutka redovito smo dolazili na proslave Oluje, čak i u vremenima kad određeni zapovjednici nisu pozivani, no dolazili su. Oluja je akcija kojom je zapravo završio rat i oslobodila se domovina”, započeo je general Krešić pa se prisjetio same akcije:

“Pripreme su trajale četiri godine i bila je mudra odluka da se hrvatska vojska pripremi za oslobođenje svojih prostora, što se uspješno i učinilo. Dok smo živi, s radošću ćemo dolaziti ili na razne načine davati potporu proslavi.”

Prisjetio se i što je bio prijelomni trenutak akcije.

“Kad je donesena odluka da se dva sata prije javi međunarodnim stranama da se maknu na stranu. Prvi cilj je bio uništiti komunikaciju neprijatelja kako bi napravili što bolje rezultate. Cilj nam je bio osloboditi domovinu, uz što manje gubitaka, kako s naše, tako i s neprijateljske strane.”

Još uvijek se sjeća i radosti koju je osjetio nakon oslobođenja Knina.

“Ne mogu opisati to veselje, sreću i zadovoljštinu. Nagrađen je naš rad kroz četiri godine. Da nije bilo hrabrih i sposobnih ljudi u vojsci, Hrvatska bi i danas bila okupirana. Da smo slušali neprijatelje, a njih se može pronaći u svijetu i Europi, ne bismo nikad. Govorili su da mi to sami ne možemo i ostali su iznenađeni kako smo to brzo učinili. Kasnije smo slušali brojne priče i podvale koje nisu bile istinite, što je oslobađajućim presudama potvrdio i Haag.”

U prošlosti je bilo problema oko toga tko je pozvan i tko je gdje smješten, ali to je ostalo dio te prošlosti. Stoga, očekivanja ove godine su pozitivna.

“Bili bismo žalosni da dođe do bojkota bilo koje vrste. Narod je izabrao Zorana Milanovića i prijepori između njega i premijera su njihovi osobni. Mi ćemo ići kod onih koje je narod izabrao i nazočit ćemo svečanostima, nemamo alternativu. To što na prijem kod predsjednika ministri neće doći, ne gledamo kao nešto pozitivno, taj dan bi trebao biti iznad netrpeljivosti”, smatra Krešić.

Česta tema je i uvođenje obveznog vojnog roka.

“Kad budu tehničke mogućnosti, što prije bismo to trebali učiniti”, izrazio je svoj stav general Marinko Krešić.

