Geodeti: Inženjeri geodezije nisu i ne mogu biti odgovorni za bespravnu gradnju

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije odbacila je u četvrtak optužbe saborske zastupnice Dušice Radojčić (Možemo) na račun "korumpiranih geodeta" u kontekstu bespravne gradnje u Istri, poručivši da ovlašteni inženjeri geodezije nisu i ne mogu biti odgovorni za bespravnu gradnju.

“Ovo nije prvi put da se u javnosti, osobito u Istri, provlači teza o odgovornosti ovlaštenih inženjera geodezije za bespravnu gradnju.

HKOIG u svrhu edukacije cjelokupne javnosti želi skrenuti pažnju na to da ovlašteni inženjeri geodezije geodetskim elaboratima samo provode zakone Republike Hrvatske, iste one koje donosi institucija u kojoj navedena zastupnica sjedi te tako ima mogućnost i utjecati na same zakone”, stoji u priopćenju HKOIG-a.

Saborska zastupnica Dušica Radojčić (Možemo) upozorila je u srijedu na problem bespravne gradnju u Istri koja se „događa na svakom koraku“, navela je da se zbog takve gradnje pustoše šume, da su poznati svi detalji tog postupka, ali da svi od toga problema okreću glavu.

„U glavnoj ulozi su korumpirani geodeti, a možda i korumpirana Državna geodetska uprava“, ustvrdila je zastupnica, te opisala kako ide taj postupak.

HKOIG u svom odgovoru na istup zastupnice Radojčić ističe da ovlašteni inženjeri nisu ti koji izdaju akte o gradnji ili akte o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata niti ih uklanjaju.

Za eventualnu bespravnu gradnju zadužene su, navode, druge institucije, koje ni na koji način nemaju veze s geodetskom strukom te se njihova neuspješna borba s bespravnom gradnjom ni na koji način ne može i ne smije povezivati s ovlaštenim inženjerima geodezije, odnosno geodetskim elaboratima koji se izrađuju sukladno zakonskim aktima.

Napominju da je trenutačnim zakonskim propisima onemogućeno cijepanje poljoprivrednog zemljišta na čestice manje od 1ha, a sve i da nije onemogućeno, samo formiranje katastarskih čestica nije odobrenje za gradnju.

Postojeća katastarska čestica, formirana u bilo kojem procesu, nije građevinska dozvola niti bilo kakvo odobrenje ili opravdanje da se na njoj bilo što gradi. lsto vrijedi i za način uporabe katastarske čestice, bio on oranica, livada, pašnjak ili šuma.

“Banaliziranje procesa geodetskih poslova, nažalost pokazuje neinformiranost saborske zastupnice o temi koju gura u javni prostor”, poručuje HKOIG uz poziv Radojčić da ukoliko ima saznanja o bilo kakvim koruptivnim radnjama bilo kojega građanina Hrvatske pa tako i ovlaštenog inženjera geodezije, istoga prijavi nadležnim institucijama, odnosno Komori ako se radi o njenom članu.

