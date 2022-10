Habijan: Što se mene tiče, saslušanja mogu imati pred Bašćanskom pločom

Podijeli:







Saborski zastupnik i član HDZ-a Damir Habijan za N1 je komentirao jučerašnje saslušanje Antikorupcijskog vijeća.

“Mislim da trebamo negdje postaviti granicu. Ja sam godInu dana potpredsjednik Antikorupcijskog vijeća i u tom mandatu je održano saslušanje državne odvjetnice. Već tad sam upozorio predsjednika vijeća kako smatram da saslušanje nije u skladu s odlukom od osnivanju Vijeća, niti u skladu s poslovnikom Sabora niti s poslovnikom o radu nacionalnog vijeća”, rekao je.

Habijan navodi kako je to saslušanje smatrao ekscesom. “Nadležni odbor jučer je donio odluku da takva saslušanja nisu predviđena za nacionalno vijeće koje nije matično tijelo Hrvatskog sabora”, rekao je te dodao: “No, nitko iz HDZ-a ne može zaustaviti mišljenje predsjednika Nacionalnog vijeća iako je to nezakonito, no to nije ništa neobično za njega, rekao je da je nebitno što piše u zakoniku i pravilnku, to je njegov modus operandi.”

Habijan o Grmojinom prijedlogu saslušanja: Sabor nije mjesto za pravljenje showa

Habijan navodi kako ne zna je li zastupnica Sandra Benčić poslala svoj zahtjev za Ustavni sud, no navodi kako je to pravo oporbe.

“Ja se veselim takvoj odluci, za razliku od kolege Grmoje koji očito ne poštuje propise i pravni poredak Republike Hrvatske”, rekao je te dodao: “Što se tiče narednih javnih saslušanja, jasno se kaže da saslušanja pred Nacionalnim vijećem nisu u skladu s poslovnikom hrvatskog Sabora, a podsjećam da je on organski zakon u radu sustava. No, to ne znači da ga oni ne mogu održati.”

“Radi se o političkim manipulatorima”

Radi se o političkim manipulatorima, što se mene tiče, rekao je, oni saslušanja mogu imati pred Bašćanskom pločom, mogu to imati ovdje u Saboru, ne moraju to raditi pred antikorupcijskim vijećem.

“S obzirom da sam bio na odboru za Ustav kao predlagatelj, nisam bio na sjednici, no ono što sam čuo iz medija, sve mi je nalikovalo na malu i tužnu predstavu predvođenu Grmojom. To su zapravo politički manipulatori koji su iskoristili situaciju kad se USKOK-ov optuženik hvata za slamku spasa da si uspije izboriti neku bolju poziciju”, rekao je.

Habijan navodi da USKOK-ov optuženik na saslušanju koje je nezakonito, pred nacionalnim vijećem iznosi svoju obranu, kompromitira sebe i kazneni postupak u kojem sudjeluje, no to oporbu ne zanima.

“Kao što je bilo kad je bila riječ o izvanrednom zasjedanju Sabora u slučaju INA-e, nije bilo oporbenog podneska ili bilo kakvog pisanog dokumenta kojim bi se to uvrstilo u dnevni red. Kada takva inicijativa za sazivanje istražnog povjerenstva dođe i službeno se uputi u proceduru, onda se klub zastupnika HDZ-a može izjasniti po toj točki, dotad su to samo špekulacije”, rekao je.

Zekanović umjesto HDZ-ovca Jenkača?

“Prije dva tjedna smo imali sjednicu na inicijativu oporbene zastupnice, ona je bila sazvana i održana, trajala je 4,5 sati, bili su saslušani čelnici HERA-e i HROTE-a, nemamo problema da se svi saslušaju”, rekao je.

Zekanović ulazi u Antikorupcijsko vijeće umjesto HDZ-ovca, oštro prozvao oporbu

Navodi da zakon istražnog povjerenstva vrlo jasno kaže da o onim pitanjima o kojima se vodi sudski postupak, nije moguće sazivati istražno povjerenstvo. S druge strane, navodi kako su pravosudne institucije preuzele i pokrenule pravosudni postupak i to je jedino mjesto na kojem se može nastaviti ova priča.

“U trenutku kad pravosudna tijela pokrenu pravosudni postupak, kao u slučaju Dragana Kovačevića koji je iznosio obranu, a isto bi to trebao raditi pred pravosudnim tijelima i to će vjerojatno i raditi u procesu obrane”, rekao je.

Na pitanje da će HDZ u Antikorupcijsko vijeće postaviti Zekanovića, a maknuti svog člana Jenkača, Habijan je samo poručio: “To morate pitati predsjednika kluba zastupnika, mislim da izmjene članstava nisu ništa neuobičajeno, to se često događa, nije ništa neobično. Ja doista nisam sudjelovao u tom razgovoru, pa ne mogu ništa reći o tome. Svatko na svoj način zastupa svoje interese, pa sad je li Zekanović srčaniji ili ne, prepustit ću gledateljima”, zaključio je.

