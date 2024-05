Hoćemo li već sutra imati vladu? Jankovics: Mislim da da…

Podijeli :

Zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics jedan je od ključnih ljudi u fomriranju vladajuće većine. S Domagojem Novokmetom u Newsroomu N1 televizije komentirao je aktualnu političku situaciju i govorio o formiranju većine s HDZ-om i DP-om.

Prema njegovim riječima, najlošije su na parlamentarnim izborima održanima u travnju prošle Rijeke pravde, koalicija koja je htjela voditi državu. Što se tiče vladajuće većine, Jankovics kaže kako su u jučer imali prvi sastanak svih koji podržavaju vladu. “Nemam dojam da je netko prošao lošije. I HDZ i DP mi se čine zadovoljni onim što su ispregovarali između sebe, a program vlade mi se čini dobar i branjiv u Saboru”, kaže.

To hoćemo li sutra već imati vladu, Jankovics kaže, je tehničko pitanje. “Predsjednik države je rekao da on neće biti otegotna okolnost. Ako on to potpiše, ostaju samo još Narodne novine. Hoćemo li to sve stići… Mislim da da.”

Na pitanja o Domovinskom pokretu, on odgovara da ih ne poznaje dovoljno te da treba vremena da se upoznaju i vide kako će se ponašati. “Moj je dojam da su u prostor ušli s velikom verbalnom agresijom. Jučer smo bili na sastanku oko programa vlade, moj dojam je bio da je to stavljeno u neke objektivne okvire”, kaže.

Položaj manjina

Što se tiče položaja manjina, Jankovics kaže kako nikada ne bi i nisu pristali na to da jedna manjina bude nepoželjna.

“Odluka da ne podrže mandatara, a danas ni potpredsjednika iz redova DP-a je odluka SDSS-a. Sad ispadam njihov odvjetnik, ali SDSS ima istu averziju prema DP-u kao i DP prema njima”, kaže Jankovics dodajući da su zakoni koji reguliraju prava manjina organski, neki čak i dvotrećinski.

“Ne dolazi u obzir da se udara po pravu bilo koje nacionalne manjine”, jasan je.

Odgovarajući na pitanje o financiranju Novosti, Jankovics kaže kako ne vidi načina da se to ukine ove godine jer je o tome već donešena odluka.

Uvjeren je i kako su, u slučaju da dođe do razilaska između HDZ-a i DP-a, izgledan scenarij novi izbori, a ne preslagivanja unutar većine.

