Hrvat u Njemačkoj: “Jedan vozač kamiona može zaraditi koliko i ministar u Hrvatskoj”

Damir Lenart, vozač kamiona koji je preselio u Njemačku i koji svakodnevno objavljuje sa svojom obitelji iskustva života u Njemačkoj, odlučio je podijeliti sa svojim pratiteljima koliko točno zarađuje kao koodinator u jednoj tvrtki.

Kako je kazao, njegova supruga i on mogu ”samo sanjati” o takvoj zaradi u Kutini, naglašavajući kako vozači kamiona u Njemačkoj, ako pokažu da znaju posao, imaju šanse zaraditi dobre novce, piše Večernji list.

Kad se odradi cijeli mjesec, firma zna koliko točno treba isplatiti, a plaća se isplaćuje nekoliko dana prije početka mjeseca, i to kroz dvije uplate, prepričava. Damir je ispričao kako je u njegovom slučaju to bilo da je 24. siječnja dobio 1.000 eura, a ostatak od 2.260 eura je dobio 8. veljače. Isto je bilo i u mjesecima kasnije, s time da je plaća zbog broja odrađenih sati varirala, a najviša je bila u lipnju – ukupno 3.841 eura. U svibnju, navodi Damir, nije puno radio te je dobio nešto nižu plaću, 2.845 eura.

“Ovo je sve bez povišice koja je sad bila. To sve dobivam kao koordinator. Da sam samo vozio, imao bih negdje 300 eura manje i to je sve što ja vozim ovdje u krugu tvrtke ili što vozači rade na nekim kraćim rutama. Ima 12 kilometara do proizvodnje u Rastattu i 12 nazad. To je sve što se vozi. Rheinmunster je na 15 kilometara, iz Muggenstruma mi je još bliže, ima devet kilometara do proizvodnje. To je to što se vozi za 3000 eura”, prepričao je.

Prosjek Damirove plaće bio je 3.255,46 eura.

“Ne volim kad političari i mediji pričaju o ljudima vani kako im nije bajno – za nekoga to je, a za nekoga nije. Ne znam zašto se to govori o ljudima koji su otišli, čuo sam da je netko rekao da u jednoj branši nema plaće više od 2.000 eura. Pa netko bi možda otišao, pa čuje na televiziji takve stvari, a ja sam zarađujem više. Njemačka je široki pojam i različite su plaće, a jedan vozač ovdje može zaraditi kao ministar u Hrvatskoj”, ispričao je.

Damir također naglašava kako su veće razlike i među pokrajinama, pa naveo kako je, primjerice, Baden-Württemberg razvijena pokrajina koja ima dosta tvrtki poput Mercedesa, dok s druge strane puno Hrvata živi na pograničnom području Rosenheima gdje industrija nije toliko jaka pa su s time i plaće niže.

