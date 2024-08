I dalje traje potraga za Britancem koji je pao s kruzera: “More je 24 stupnja, veće su šanse da je živ”

Podijeli :

I dalje traje potraga za mladim Britancem koji je jučer rano ujutro pao s kruzera kod Jabuke na putu prema Zadru. Detaljno se pretražuje šire područje viškog arhipelaga, no zasad bez uspjeha.

Uz pomorske i zračne jedinice u potrazi sudjeluju i posade putničkih brodova i vlasnici privatnih brodica. Spasilačke službe ne gube nadu, javlja HRT.

“Čovjek je pao u more s visine preko 30 metara, možda je došlo do ozljede pri padu. Budući da je temperatura mora 24 stupnja, to nam omogućuje da potragu produžimo na bar 12 sati i više. Preživljavanje je u tim uvjetima više od 12 sati, a potraga ide dvostruko dulje, bar 24 sata”, izjavio je Radovan Linić, koordinator u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

