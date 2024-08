Peternel na N1 optužio moćnog HDZ-ovca da je imao veze s raskolom DP-a

Podijeli :

Igor Peternel bio je gost Dnevnika N1 televizije. S njim he razgovarao Ilija Radić. Podsjetimo, na današnjim izborima za novo vodstvo Domovinskog pokreta pobijedili su Ivan Penava i Stipo Mlinarić Ćipe dok su Mario Radić i Peternel napustili izborni sabor stranke i optužili suparničku stranu za krađu izbora. Peternel nije birao riječi i poručio je kako je riječ o "primitivnoj bandi". I Radić i Peternel, ali i još neka poznata lica, zatražili su tijekom dana brisanje iz članstva Domovinskog pokreta.

Peternel je potvrdio kako više nije član Domovinskog pokreta. “Ne mogu biti član nečeg što više ne postoji”, rekao je ponovivši navode o bandi koja je otela stranku.

Problematičan statut

Peternel kaže i da se sve što se dogodilo u DP-u dogodilo zahvaljujući lošem statutu.

“Vidim da ljudi masovno izlaze, pozivam sve časne članove DP-a da jednostavno napuste stranku koja je postala podfrakcija Anušićeve frakcije HDZ-a”, kaže Peternel.

Neovisni oporbeni zastupnik

“Ja sam neovisni saborski zastupnik, nisam član DP-a, ne priznajem ni da ta stranka postoji jer je nelegitimno preuzeta. Ja sam oporbeni zastupnik, ništa me više ne obvezuje”, kaže Peternel dodajući da je s njim i Čabaj i Biloglav, koji će mandat aktivirati čim mu to zakon dopusti.

I bez njih trojice vladajuća većina postoji. “Neka postoji, Plenković je više puta izjavio da mu 76 ne odgovara jer je tako teško vladati, gotovo je nemoguće organizirati glasanje. DP je izgubio zastupnike i obraz pa ne vidim nikakav razlog da Pupovac i formalno postane član većine. On to želi, Plenković to želi, a Penavu i onako nitko ništa neće pitati”, kaže.

Peternel kaže kako su otjerani osnivači stranke, a došli su “ovi sa strane, koji su došli iz HDZ-a, koji znaju sve prljave trikove, banda koja je oduzela stranku”.

“Statut je grozan. Da, naravno, delegatski sustav za nove stranke ima određene prednosti. Kad se stranka pojavi, onda duboka država može izazivati razne probleme kod preuzimanja stranaka. Sad vidimo da mogu i ovako. Imamo problem s demokratizacijom društva, ali ovakve stvari se ne bi smjele događati. Ako se može ukrasti jedna stranka, ne znam što se sve još može dogoditi”, rekao je.

Utjecaj HDZ-a

Peternel je odgovorio i na pitanje misli li da je HDZ imao veze s današnjim događajima u Domovinskom pokretu. “Sasvim sigurno, jedna frakcija. Dabro i njegov kum Anušić su sigurno imali veze u ovoj priči. Nemam za to dokaze, ali sve govori tome u prilog”, zaključio je.

