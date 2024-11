Đikić o aferi u hrvatskom zdravstvu: Moć i politika pokvare mali broj ljudi koji želi biti na vrhu

Podijeli :

Ivan Đikić, poznati hrvatski znanstvenik, u Novom danu je govorio o popisu najcitiranijih znanstvenika na svijetu među kojima se našlo i 11 Hrvata, kao i korupcijskoj aferi koja je pogodila hrvatsko zdravstvo.

Komentirajući popis Web of Science/Clarivate Analytics koji izdvaja samo 0,1 posto najcitiranijih znanstvenika, Đikić je ocijenio kako je ovaj popis dokaz predanosti i truda hrvatskih znanstvenika.

“Ovo je uistinu najznačajnija analiza utjecajnosti na temelju publikacija. U svakom području se gleda utjecaj najproduktivnijih i najcitiranijih. Sva sveučilišta su ponosna na znanstvenike koji su na toj listi”, rekao je Đikić koji je ocijenio kako mu je drago da se sedmu godinu zaredom našao na listi. Posebno je istaknuo Predraga Putnika koji jedini od hrvatskih znanstvenika, živi i radi u Hrvatskoj.

“Bez tehnološkog napretka i kolaboracije je teško postići dugotrajni učinak. Za to se danas dosta ulaže u dobre i kreativne i kolegijalne znanstvenike. Kroz kulturu suradnje u takvim sredinama Hrvati u inozemstvu, briljiraju”, dodao je Đikić.

Đikić: Da stvorimo lijek protiv tumora, moramo prvo poduzeti ova tri koraka

Osvrnuo se i na posljednje istraživanje svog tima o IRGQ proteinu koji djeluje kao autofagijski receptor u reguliranju ekspresije receptora MHC-I na površini stanica raka.

“Prije svega presretni smo u laboratoriju. Da bi bili uspješni u liječenju bolesti kao što su tumor moramo bolje razumjeti njih razvoj, promjene i učinke terapije. Danas nijedna terapija ne može biti individualna. Radi se kombinirana i dodaju se lijekovi koji se stalno razvijaju. Mehanizam rezistencije tumora je vrlo brz i naš laboratorij pokušava razumjeti tu kompleksnost te kako tumori izbjegavaju napade i odgovore imunološkog sustava i razvijaju rezistentnost”, pojasnio je Đikić.

Afere u zdravstvu

Komentirajući korupcijsku aferu koja trese hrvatsko zdravstvo u kojoj je između ostalih uhićen i Vili Beroš, Đikić je ocijenio kako je to “žalosna slika manjeg broja hrvatskih liječnika. Velika većina su pošteni, marljivi i rade puno i to je razlog zašto naš zdravstveni sustav i dalje pomaže mnogima u Hrvatskoj.”

“Međutim, moć i politika pokvare mali broj ljudi koji želi biti na vrhu i to se moglo vidjeti u ovim slučajevima. Ljudi koji su ravnatelji bolnica i kirurzi koji bi se trebali baviti o zdravlju ljudi se bave političkim stvarima, preprodajom, korupcijom, utjecajima i slično. I to nažalost jeste dominantan dio ponašanja vodstva od bolnica preko ministarstva. To je izašlo na vidjelo ne zbog hrvatskih istražitelja, nego europskih. Oni su na to ukazali i meni je drago da su oni u Hrvatskoj. Još bi jednom naglasio da su neki od tih ljudi, kolege koji su sa mnom studirali. Krešimir Rotim je bio na mojoj godini, nikada čovjek ne bi mogao pomisliti da će politika toliko pokvariti ljude koji su za vrijeme studija bili humanisti, motivirani da uče i pomažu ljudima. To je žalosna realnost pogubnog utjecaja politike korumpiranog sustava i zdravstva koji ne bi smio biti ni u jednoj od tih kategorija”, zaključio je Đikić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo su najbolja jeftina skijališta u Europi, jedno nam je jako blizu Kako uzgajati krumpir uslijed prirodnih ekstrema?