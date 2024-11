Selak o nabavci HIMARS-a: Bojim se da mi to radimo previše stihijski

Podijeli :

Ivan Selak, umirovljeni vojni pilot gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o aeromitingu koji se održao u kineskom gradu Zhuhai, te o nabavci sustava HIMARS i tenkova Leopard.

Aeromiting u Kini

Osvrćući se na aeromiting u Kini, Selak je ocijenio kako je Kina pokazala da sustiže SAD u pitanju vojne tehnologije.

“Moramo znati da jedine dvije države u svijetu koje su napravile lovce pete generacije, su SAD i Kina, koja je sada proizvela svoj drugi”, pojasnio je Selak dodavši kako se radi o zrakoplovima J35 koji koriste takozvanu “stealth” tehnologiju.

“Kina ima stealth tehnologiju, sada se pokazala s novim borbenim zrakoplovom J35. Kinezi su pomalo i špijunirali američke zrakoplove te je on poprilično sličan američkom F35. To su doslovno svenamjenski zrakoplovi. Osnovna namjena im je zaštita zračnog prostora no pored toga ti zrakoplovi mogu izvršavati napadne akcije na ciljeve na zemlji, elektronsko ometanje, špijuniranje. To su svenamjenski borbeni zrakoplovi za sve uvjete.”

Ono što je Selak ocijenio kao potencijalni problem je rusko predstavljanje borbenog zrakoplova SU 57.

“Oni su, čini mi se doveli najstariji mogući avion u Kinu. Iz kojih razloga, ne znam. Oni kažu da je taj avion prijelazni tip zrakoplova koji ide prema šestom generaciji. To znači da oni njega nemaju namjeru proizvesti u velikom broju nego prijeći na iduću generaciju koja će biti besposadna. Neki podaci govore da su Rusi već jedan takav napravili i letjeli.”

Budućnost ratovanja

Selak je ocijenio kako su budućnost ratovanja dronovi.

“Dronovi odnosno umjetna inteligencija jednom naučeno nikada ne zaboravlja i to povlači u jednoj tisućinki sekunde. Ako prepozna naučenu situaciju ona će taj podatak obratiti u tisućinki. Ljudska inteligencija je takva da se ne mogu uvijek sjetiti svega. Međusobno povezani dronovi uče jedni od drugih uživo na bojištu. Onog trenutka kada umjetna inteligencija jednog drona obradi informaciju i opasnost to drugi dronovi odmah znaju.”, pojasnio je Selak dodavši kako je na aeromitingu Kina prikazala i svoje dronove kojima su dokazali kako njihova “tehnologije strahovito brzo napreduje.

Nabavka HIMARS-a i tenkova Leopard

Osvrćući se na najavljenu nabavku vojnog sustava HIMARS i tenkova Leopard, Selak je ocijenio kako su ti potezi “previše stihijski.”

“Ja mislim da mi to radimo previše stihijski. Sad su u trendu HIMARS i tenkovi Leopard. Nisam stručnjak za tenkove ali neka mi netko odgovori. Može li tenk srušiti dron? U principu ne može. Može li tenk srušiti krstareći projektil? Ne može”

“Kupuješ HIMARS, a rakete su ti dometa 80 kilometara. Kupiš i Rafale, fantastičan avion. Koje ćeš ti mogućnosti imati s tim avionom? Ja se bojim da mi to radimo previše stihijski. Za početak, daj se najprije zaštiti od zračnih napada” ocijenio je Selak dodavši kako smatra kako je najbolja protuzračna obrana na svijetu, izraelska.

