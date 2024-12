Turudić: Tu sam posve miran, ne bojim se propitkivanja pred Europskom komisijom

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić bio je jedna od osoba koje se najviše spominjalo u godini na izmaku. I u kojoj je USKOK odbacio kaznene prijave protiv njegove prethodnice Zlate Hrvoj Šipek i drugih tužitelja koji su radili na slučaju Agrokor. Zbog zastare neće stegovno odgovarati za odabir poljskih vještaka čiji je posao bio skupo plaćen, a vještačenje proglašeno nezakonitim dokazom.

Kad je riječ o Agrokoru glavni državni odvjetnik Ivan Tudurić odmah je objasnio da u tom predmetu neće biti stegovnog postupka ni protiv koga, jer je nastupila zastara pokretanja stegovnog postupka koja je šest godina od počinjenja eventualnog djela.

Slaže se da to sigurno da nije dobro, jer zastara nikad nije dobra varijanta rješenja problema, zato što uvijek ostane nešto u zraku visjeti.

“To sam došao u poziciju da čistim nečije tuđe Augijeve štale. Mi smo 6 mjeseci potrošili ne samo na taj predmet, nego na puno drugih, gdje smo čistili tuđu ostavštinu”, rekao je glavni državni odvjetnik za Dnevnik.hr.

“Samo naprijed”

Na pitanje o tome širi li se istraga oko Vilija Beroša i u “aferi mikroskopi” Turudić odgovara da se provodi istraga, kao i pravomoćna rješenja o provođenju istrage, a donijet će se i jedinstveno rješenje tako da će se objedinit što je radio EPPO, što DORH, te da ništa neće biti izostavljeno, sve će se obuhvatiti.

“I tu sam posve miran, ne bojim se propitkivanja pred Europskom komisijom. Samo naprijed, samo naprijed, pa ćete vidjeti što će se dogoditi – da smo mi u pravu”, samouvjeren je šef DORH-a.

Upitan znaju li on ili policija gdje je Hrvoje Petrač odgovorio je da on trenutno nije dostupan tijelima kaznenog progona, ali da će biti, jer kako kaže: “Svi budu kad tad dostupni”.

Reporterka podsjetila ga je da mu se zamjerilo što je u predsjedničku kampanju ušao preko slučaja ECMO uređaja, no Ivan Turudić kaže da to nikad nije ni demantirao, ni potvrdio to, ali podsjeća da iz određenih izvida proizlazi potreba za drugim izvidima.

Na pitanje je li razgovarano s nekim ljudima, nekim akterima tog slučaja, glavni državni odvjetnik je rekao da ne može na to odgovoriti.

O Kekin

Na pitanje o Ivani Kekin i njezinoj nekretnini u Istri daje sličan odgovor kao i na pitanje o ECMO uređajima.

“Te konkretne izvide nikad nisam ni potvrdio ni demantirao. Načelno mi izvide radimo stalno, za to dobivamo plaću i u vođenju izvida nismo ograničeni nikakvim političkim kampanjama ili sudjelovanjem u politici, radimo svoj posao”, zaključio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

