Ivana Kekin: Hrvatsko javno zdravstvo talac je HDZ-a i politika Andreja Plenkovića

Predsjednička kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin gošća je Mile Moralić u Točki na tjedan.

Uhićenje Vilija Beroša nije je, kaže, iznenadilo. “Hrvatsko javno zdravstvo talac je HDZ-a i njegovih politika, politika Andreja Plenkoivća. Izrazito je uznemirujuće da imamo spregu državne vlasti s mafijom, da podzemlje ministra zove mali… To je trešnja na šlagu onoga što se u hrvatskom javno-zdravstvenom sustavu odvija. Nije me iznadilo u tom smislu, a sigurna sam da nije moglo ni smjelo iznenaditi ni premijera. Ključ je u tome da Plenković u ovih devet godina strateški i promišljeno legalizirao niz modela kroz koje se u privatne džepove izvlači novac iz javnozdravstvenog sustava”, govori. Kekin navodi i primjere davanja za privatni sektor kako bi riješio stvari koje su se manjim ulaganjem mogle riješiti u javnom zdravstvu. Drugi model koji navodi je rješavanje lista čekanja na način da se, prema njenim riječima, na čelo bolnica postavlja HDZ-ovce koji onda liste čekanja rješavaju u privatnim poliklinikama kojima su vlasnici oni sami ili netko njima blizak. “U zdravstvu vrijedi – liste čekanja rastu, tebi pune džepove”, kaže Kekin.

Đikić o aferi u hrvatskom zdravstvu: Moć i politika pokvare mali broj ljudi koji želi biti na vrhu

Treća stvar je, prema njenim riječima, to da Plenković ima jedan strateški projekt u području zdravstva – jednu privatnu bolnicu. Kekin kaže kako je jasno najavljeno da će se liječenja pacijenata u toj bolnici plaćati iz proračuna HZZO-a. “Hrvatski građani su se u ovih 30 godina dosita nauživali da se dobri dijelovi nekog sustava daju budzašto privatnicima, a drugo se pušta da propadne”, kaže navodeći primjere primarne zdravstvene zaštite i preventivne medicine.

Kekin smatra i da privatni i zdravstveni sustav funkcioniraju na drugačijim principima. Privatni ulaže u ono što može dobro prodavati, a u javnom sustavu bi trebalo ulagati u ono što je potrebno.

“Uvijek se priča o dugovima u zdravstvu. Ti brojevi su apstraktni. Ono što nije apstraktno i što pokazuje kako se vodi zdravstveni sustav su brojevi koji nas stavljaju na dno EU-a. Ti brojevi se nisu popravili otkad je Plenković premijer nego su se pogoršali”, kaže Kekin.

“Ako ćemo govoriti o tome kako riješiti sukob interesa u kojemu se liječnici nalaze, to se mora riješiti zakonski tako da na upravljačkim pozicijama ne mogu sjediti ljudi ni bilo tko njima blizak… Većinu u zdravstvenom sustavu čine ljudi koji nemaju privatni posao. ALi je činjenica da to nisu uglednici zdravstvenog sustava jer su to ljudi koje je izabrao vrh stranke. Da bi se to moglo napraviti mora se napraviti ozbiljna reforma sustava”, kaže Kekin. Prva stvar je to da se mora revitalizirati primarna razina zdravstvene zaštite, a druga stvar je da se u zdravstvu mora prestati kadrovirati na način na koji to radi HDZ, govori dodajući da se na taj način širi kultura trgovanja radnim mjestima i napredovanjem. “Napreduje se isključivo kroz stranku i lojalnost stranci”, kaže Kekin. Upozorava da su isti ti ljudi i na istaknutim pozicijama na fakultetima. “Ti i takvi podučavaju studente. Što da mi sutra očekujemo”, pita.

“Mi da ovaj čas prekinemo sponu između privatnog i javnog bi imali veliki problem. Ali mora se napraviti prijelazno razdoblje u kojemu će se osigurati da se većina pretraga obavlja u javnom zdravstvu. Liste čekanja se moraju moći rješavati u javnom zdravstvu. Privatno zdravsvo može postojati po principut da pruža veći komfor, luksuz”, govori.

Slučaj Dijane Zadravec

Slučaj Dijane Zadravec svojevremeno je potresa javno zdravstvo. Kekin kaže kako je riječ o HDZ-ovki koja je pokušala ostvariti svoje ambicije po ključu da zove ministra i pokušava postati ravnateljica bolnice.

“Ona je tada, ljuta što nije dovoljno dobro naplatila svog stranački utjecaj, govorila da Rotim privatno naplaćuje uslugu koju obavlja u javnoj bolnici. Zašto je to važno? Ako sam ja to tada čula, čuo je i Plenković, a ništa se nije dogodilo. On nije nikakav izuzetak u hrvatskom javno-zdravstvenom sustavu”, kaže.

Govoreći o nacionalizaciji bolnica, Kekin kaže da “sad vidimo kako oni rade javnu nabavu”. “Očito su im te bolnice trebale i da mogu njima upravljati na ovaj način, ali i da se mrkne dio kolača”, kaže.

O novoj ministrici

Što se tiče nove ministrice zdravstva Irene Hrstić, Kekin kaže kako je ona dočekana istim riječima kao Beroš prije nje, Kujundžić prije njega…

“Njezin program – uvijek isto. Sve da je Irena Hrstić najsposobnija osoba za tu poziciju s najboljim i najčišćim namjerama… To dovodi u pitanje zašto bi onda bila u HDZ-u. Ona nema nikakve šanse da išta u tom sustavu promijeni jer su smjernice zadane. Ono što je ozakonjeno u tom sustavu, ona ne može promijeniti, to je blagoslovio Andrej Plenković. Ja od Irene Hrstić ne očekujem ništa, izražavam joj sućut što je pristala na tu poziciju”, govori Kekin.

“Ako bi se Plenković htio baviti nekom revizijom, možda je ova njegova deveta godina mandata ona u kojoj bi trebao početi slušati Državnu reviziju”, kaže Kekin.

USKOK i EPPO

Sukob nadležnosti

Kekin se osvrnula i na priču o sukobu nadležnosti EPPO-a i USKOK-a.

“Ja nisam pravna stručnjakinja, ali čitala sam mišljenja pravnih stručnjaka. Profesorica Đurđević je jasno objasnila zašto je odredba da glavni državni odvjetnik odlučuje o sukobu nadležnosti protivna i zakonu i Ustavu. Vrlo je jasno da zakon u RH mora biti usklađen s Uredbom EU-a i da mišljenje mora moći dati Sud EU-a. Sud nacionalne države Sudu EU-a može postaviti pitanje samo ako je on nadležan. … Plenković je, nakon što je postavio Turudića, skupa s Turudićem u ovom slučaju izvršio udar na europskog tužitelja do te mere da je Hrvatska sada zemlja u kojoj se propituje temeljni uvjet za članstvou EU-u, a to je vladavina prava. Najviša državna vlast šuruje s mafijom, a istragu treba voditi onaj tko se s kriminalcima vozio po noći i onda lagao o tome”, kaže.

Šokirani u HDZ-u

“Beroš je bačen pod vlak, oni su se od njega oprali isto jutro, u roku od pet minuta. Zašto je toliko važno da europski tužitelj ne istražuje ovaj predmet, ako je u pitanju samo Beroš. Koga se štiti?”, pita Kekin.

“Tko će ih sljedeći šokirati i hoće li premijer sam sebe iznenaditi”, pita Kekin nabrajajući ministre čiji su korupcijski skandali “šokirali” HDZ.

“Europski tužitelj po svojim odredbama i nadležnosti ima pravo procesurati slučajeve u kojima je postojala namjera da se ošteti europski novac. Samo namjera, ona se ne mora realizirati”, kaže. Dodaje i da je Hrvatska zemlja s daleko najvećim brojem visokih dužnosnika koje procesuira europski tužitelj. “I sad se Andrej Plenković pita zašto mi ne vjerujemo Ivanu Turudiću?”

Lex AP

Kekin kaže da smo vidjeli “da se lex AP aktivira kad to traži AP”. “To je stanje demokracije u Hrvatskoj danas. Andrej Plenković navečer zapomaže da cure podaci, a glavni državni odvjetnik ujutro aktivira lex AP.”

“Naučili smo u ovih godinu dana vrlo aktivnog zarobljavanja institucija da nas ništa ne treba iznenaditi. Kad bi se počeli ispitivati europski tužitelji, to je korak da hapšenja političkih protivnika”, govori Kekin.

Predsjednički izbori

Predsjednički izbori održat će se 29. prosinca. Može li na kampanju imati utjecaj ova afera?

“To što se događa u javnozdravstvenom sustavu direktno ubija hrvatske građane. Takvo suočavanje s nepravdom izaziva izrazito jak osjećaj apatije i bespomoćnosti kod građana. Željela bih podsjetiti građane da je ta bespomoćnost koju osjećaju, već 30. ministar koji krade, a sad nas i ubijaju, to je točno onaj trik kojim nas HDZ već 30 godina sve skupa drži u šaci”, kaže.

O Draganu Primorcu

“Što se tiče Primorca, taj čovjek sam sebi ne može škoditi više nego što si škodi”, govori Kekin o jednom od protukandidata.

“Zašto nemamo para u javnom zdravstvu? Pa jer smo ih spiskali na njegove stanove”, kaže zaključujući da on neće proći u drugi krug i da je “antikandidat”. “On je ogledalo Andreja Plenkovića. Ja da sam Andrej Plenković ne bih se mogla gledati u to ogledalo od čistog srama”, zaključuje.

“Marija Selak prema zadnjim anketama pada, ja kontinuirano rastem. Mi smo na svakim izborima dosad u finalima kampanje izrazito rasli. Radimo jako dobre kampanje i tek smo se zagrijali”, kaže.

O Zoranu Milanoviću

“Zoranu Milanović najviše zamjeram da je propuštao, s jedne od dvije najvažnije funkcije u državi, govoriti o onome što većinu u ovoj zemlji muči. Mi se oko najvažnijih stvari svi slažemo. Zoran Milanović pet godina šuti u legalizaciji otimačine javnog zdravstva. Pet godina je šutio o nejednakosti. Pet fodina je proveo smišljajući životinjske nadimke za Plenkovića. Druga stvar koju mu zamjeram je način na koji je sklapao savezništva s onima koji dovode u pitanje temeljne vrijednosti EU-a. Vratio je odlikovanja Branimiru Glavašu, to je za mene neoprostivo”, govori Kekin dodajući i da mu zamjeri to što je građane koji su se bunili protiv ilegalne gradnje nazvao “zavidnim parazitima”.

“Fotošopirao se u Tuđmana i uzeo njegov slogan. To nas vraća u jučer. Tuđman probleme današnjice i sutrašnjice ne može riješiti”, kaže.

