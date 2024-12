Bulj podbacio na izborima. Relković kaže da je bio pogrešan kandidat, a naveo i dodatni razlog

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić je bio politički analitičar Ivica Relković.

Politički analitičar Ivica Relković smatra da se u drugom krugu ne može situacija preokrenuti i da Zoran Milanović ne dobije izbore. “Ne postoji bazen glasova za Primorca. Ne postoji centar-desno bazen glasova. Da biste mogli nadoknaditi golemu prednost, netko mora biti pozicija, a vi morate okupiti kompletnu opoziciju. Lažno je reći da je Milanović pozicija. Pozicija je HDZ. Svi drugi glasovi se okupljaju kontra HDZ. Jedina stvar je potpuna neizlaznost. Milanović samo treba izlaznost. Drugi krug ima u pravilu veću izlaznost”, pojasnio je Relković.

Nije ga iznenadio veliki postotak glasova koji je dobio Milanović u prvom krugu. “Tko ne može mobilizirati birače? Onaj tko je nedovoljno jak izazivač, znači Dragan Primorac”, kazao je Relković.

“DIP ima netočne podatke”

“Mi na DIP-u imamo objavljene netočne podatke i vrlo ozbiljno pozivam DIP da promijeni podatke. Kada u prvom krugu kažete da netko treba dobiti 50 posto plus jedan glas da bi bio pobjednik, ali samo od važećih listića. Nama se dogodilo da smo 2013. godine u općini Majur na lokalnim izborima imali prvi krug, gdje je po Ustavnom sudu pobjednica bila jedna kandidatkinja. DIP je krivo obračunao, ovako kao i sada i poslao ih je u drugi krug. U drugom krugu je pobijedila druga kandidakinja. Bila je razlika u samo nekoliko glasova. Četiri godine je osoba koja nije trebala biti načelnica to bila. DIP se istodobno u drugom krugu predsjedničkih izbora ponaša drukčije. To se ne smije! DIP nije arbitražno tijelo”, upozorio je Relković.

Miro Bulj nije pobijedio ni u Sinju

Analizirao je govor tijela Ivana Anušića i Andreja Plenkovića. “Prvo imamo govor tijela ljutitog čovjeka koji čuva ljutitost, a pucao bi po šavovima. A drugi je rekao ‘svi su dignuli ruke, uključujući i tebe – Anušiću’. Selak Raspudić ne da mora pobjeći od Primorca, ona mora voditi žešću kampanju nego Milanović”, rekao je Relković.

“Zamor materijala”

Osvrnuo se i na osnivača MOST-a Miru Bulja. “Između strategije i taktike morate posložiti da stvar funkcionira. Bio je krivi kandidat. Kada je objavljena kandidatura Marije Selak Raspudić, MOST gubi svo biračko tijelo – ako nema kandidata. Kada gurate jednog kandidata u previše bitki – saborskog zastupnika, gradonačelnika, gurate ga da bude župan, onda vam se događa zamor materijala. Mislili su da je to najlakše. Ne. Imali ste Milanovića koji je uzeo sve te glasove, čak i u njegovom Sinju. Gurate u bitku čovjeka koji ne može ostvariti rezultat misleći da će vam spasiti biračko tijelo. Zato su u velikom problemu. U Splitsko-dalmatinskoj županiji Bulj je peti po rezultatu. Pogriješili su s odabirom kandidata”, zaključio je Relković.

Pitanje je, dodaje Relković, političke utakmice između tri točke: Marije Selak Raspudić, MOST-a i Tomislava Jonjića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.