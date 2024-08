Jakšić: Ako dođe do nekih lomova, dio DP-a bi pregrmio i da Pupovac uđe u vladajuću koaliciju

Podijeli :

Mišel Jakšić iz SDP-a bio je gost Mašenke Vukadinović u Novom danu N1 televizije. Govorio je o preminulom stranačkom kolegi Predragu Fredu Matiću, ali i o unutarstranačkim izborima i raskolu u Domovinskom pokretu.

Prošloga tjedna umro je poznati SDP-ovac Predrag Fred Matić.

“Prije svega jedan veliki čovjek, gospodin, veliki heroj Domovinskog rata, velika persona koja je u svom radu dala ogroman značaj i SDP-u, a napravio je puno i za RH. Sigurno će mnogo faliti i u svakom društvu u kojemu se znao pojavljivati i u SDP-u i u državi”, kaže Jakšić o Fredu Matiću.

Izbori u SDP-u

Jakšić kaže kako su pravila koja će vrijediti na unutarstranačkim izborima određena na sjednici Glavnog odbora stranke prije dva mjeseca. Spomenuo je i “naknadnu pamet” koja, kaže, ne pridonosi daljnjem razvoju stranke.

Jakšić je prikupio potpise za kandidaturu za člana Predsjedništva stranke, ali nije htio reći za koju konkretnu poziciju će se kandidirati. “Svašta se priča, svašta se čuje, imam neke svoje preferencije, ali pričekat ćemo da vidimo sve kandidate”, kaže o tome hoće li podržati nekog od dosad poznatih kandidata.

Na pitanje očekuje li promjene kaže: “Promjena, evolucija, revolucija, kontinutitet, to su stiglske figure. Osobno sam uvijek za revoluciju. Treba nam žešći rad unutar stranke. … Jako dobro vidimo gdje su nam problemi i što smo krivo radili. Jer, izgubiti troje, možemo reći četvere, parlamentarne izbore zaredom, može se reći da nešto krivo radimo. … Mi smo i dalje najjača oporbena stranka u Hrvatskoj, i to uvjerljivo, svi ovi drugi nisu jaki kao mi”, govori Jakšić.

“SDP se u jednoj fazi odmaknuo od terena. Ne honorira se ono što radi teren. Puno toga je vidljivo kad se slažu liste, tu SDP nije bio najspretniji u svojim odlukama i rješenjima i to je bilo i kažnjeno od strane birača. Sad imamo šansu revitalizirati stranku i onda preuzeti odgovornost za ovu zemlju”, kaže.

Na pitanja o Zoranu Milanoviću, Jakšić kaže kako je on danas kandidat SDP-a za novi mandat predsjednika Republike. “Ne može on u toj kampanji biti sam, pogotovo ako smo mu dali podršku. Činjenica je da je on bio član SDP-a, da je bio SDP-ov kandidat i sada reći da nitko od nas Zorana Milanovića nikada nije čuo, bilo bi bezobrazno. On je čovjek koji je ostavio veliki trag u SDP-u i uvijek će biti povezivan i personificiran kao SDP. Ako me pitate sudjeluje li u unutarstranačkim procesima, ne mogu reći da sam vidio da se igdje pojavio”, kaže.

Eskalacija sukoba u DP-u

Ni SDP-u nisu strani unutarstranački sukobi. “Ako smo sve to dosad preživjeli, sve ono što smo sami sebi radili, onda nam je budućnost vrlo svijetla”, šali se Jakšić.

“Ne bih komentirao kandidate za predsjednika DP-a. DP se pokušao nametnuti kao treći put, to je prije 10-ak godina pokušao i Most. Sad im je veliki problem to što se cijela priča nakon izbora pokazala kao isfejkana. Sve priče o tome da su najjača oporba HDZ-u, da su antiestablishment, da će oni srušiti HDZ i spasiti Hrvatsku su se pokazale kao šarena laž. Sumnja da je to hrpa HDZ-ovih nezadovoljnika koji čekaju da im se Plenković nakloni i zamoli ih da se vrate pod njegove skute, pokazala se točnom. Oni su se na prvi mig vratili HDZ-u. Fascinantno je da od svih tih velikih priča ispada da nema ništa. Priča se svela na ‘daj mi ta dva-tri ministra, od kojih neki nemaju ni ured, daj mi nekoliko državnih tajnika iako im nećeš dati da išta rade, i mi smo sretni’…”, govori Jakšić.

“Ako dođe do nekih lomova, mislim da bi dio DP-a uspio pregrmjeti i da Pupovac uđe u tu vladajuću koaliciju”, kaže.

Odnosi sa Srbijom

Jakšić je komentirao i priču koju su srpski mediji jutros objavili, da je u Beogradu uhićen hrvatski špijun.

“Ovo je ozbiljna optužba. Sigurno ćemo se time zabaviti. Moramo znati što je na stvari, ali s obzirom kako srpska politika funkcionira u nekim situacijama, ne bi me iznenadilo da na kraju ispadne da imamo balkanskog špijuna. Malo se šalim, a odnosi su kakvi jesu, nažalost, nikada se nije do kraja otvorila ta jedna stranica, pričam o politici, ne o ljudima. Sigurno ima i nešto krivice i s hrvatske strane, ali mislim da je Hrvatska puno iskrenije pristupala tome da se rane zatvore, da imamo dobrosusjedske odnose… Politika nikad nije napravila taj iskorak, a to je poglavito vidljivo u zadnjih pet godina”, zaključio je.

