Grbin pobrojao što si sve zamjera: Trebao sam brže odrezati onu ekipicu…

Predsjednik SDP-a na odlasku Peđa Grbin razgovarao je s Domagojem Novokmetom u N1 Studiju uživo o svom mandatu na čelu stranke uoči unutarstranačkih izbora na kojima se neće kandidirati.

Kaže da očekuje da svi kandidati izlože svoj program, a nije ni protiv kritika onoga što je on radio dok je vodio stranku.

“Nemoguće je sve sažeti i dati neku ocjenu u brojčanom iznosu. Stranku ostavljam u boljem stanju nego što sam je zatekao. SDP je određene teme stavio u politički prostor, SDP je prva stranka u Hrvatskoj koja je prepoznala problem stanovanja i ponudila stambenu politiku. HDZ tu kaska i nudi polovična rješenja. SDP je prepoznao probleme umirovljenika i ponudio rješenje, vladajući i tu kaskaju. Otvarali smo i razne druge teme”, kaže na pitanje kako bi ocijenio svoj mandat.

Na pitanje želi li reći da Andrej Plenković lista njihov program i traži ideje, kaže kratko i jasno: “Da.”

Navodi primjer povećanja praga za ulazak u sustav PDV-a, dizanje poreznog odbitka, naknade za bankarske usluge kao primjere iz kojih je, kako kaže, evidentno da nemaju svoje ideje nego kopiraju ono što daje SDP.

Što si zamjera?

Zašto SDP onda nije uspio kapitalizirati te ideje na izborima? “Da sam idealno odradio posao predsjednika stranke, onda bih se ponovno kandidrao. Najviše si zamjeram to što sam se zatvorio u Sabor i nisam obilazio Hrvatsku. Vjerujem da će to buduća predsjednica ili predsjednik raditi drugačije. Dopustio sam da neke situacije u stranci traju predugo, što nisam puno brže odrezao onu ekipicu koja je postala Plenkovićevi Socijaldemokrati, to je trebalo odmah napraviti. Ima i drugih stvari, ali neću sve loše o sebi iznositi”, kaže.

Ostalo je puno posla

Zagrebačka organizacija je, kaže, svakim danom sve bolja. “Nije onako dobro kao što sam želio da bude. Ostalo je strahovito puno posla, ali ne vidim to kao uteg oko vrata SDP-a, kao što je to svojevremeno bilo”, kaže.

Što se tiče mogućih poteškoća s kojima bi se mogli susresti neki od kandidata koji žele u utrku za predsjednika stranke, Grbin kaže kako su ta ista pravila bila na snazi i kad se on kandidirao i da se ne sjeća da je to tada itko problematizirao. “Statut je izrijekom dao Glavnom odboru ovlast da uređuje izbore”, kaže. Nije htio govoriti o pojedinačnim slučajevima nego na pitanja o Paunoviću i Mirandu Mrsiću kaže kako se neće miješati u izborni proces i da je njegovo bilo samo da osigura da se on provede u skladu sa Statutom i pravilima.

“Moja je politička karijera u ovom trenutku koncentrirana na naš izborni proces do 14. ili još tjedan dana kasnije bude proveden kako teba. Nakon toga ću sjesti s novim predsjednikom i vidjeti što se od mene očekuje”, kaže.

Želi li biti gradonačelnik Pule?

Na pitanje o lokalnim izborima i mogućoj kandidaturi za gradonačelnika Pule, kaže kako je njegov apsolutni fokus na stranačke izbore i da će nakon toga vidjeti što dalje.

“Nijedna vrata ne zatvaram, nijednu mogućnost ne isključujem, ali prije toga ću razgovarati s novim predsjednikom i gradskom organizacijom. Takva odluka u ovom trenutku ne postoji”, kaže.

Ne smatra da se Pulom trenutno upravlja na dobar način, kaže da bi uspjeh bio da sljedeći gradonačelnik ili gradonačelnica ovog grada bude iz te stranke te da ne odbija unaprijed mogućnost da se upusti u tu bitku.

