Je li vladajuća koalicija ugrožena? “HDZ-u je lakše kad je partner slabiji”

Ususret tradicionalnoj viteškoj igri - Trci na prstenac, o političkim temama za Novi dan kod naše Mašenke Vukadinović govorio je Dalibor Paus, predsjednik IDS-a i načelnik općine Barban.

“Podizanjem zastave u petak započela je 49. Trka na prstenac, jučer je bila generalna proba, a danas je generalni događaj uz direktan tv prijenos. Šesnaest konjanika bori se za titulu slavodobitnika. Očekujemo kvalitetno natjecanje, da naši konjanici pokažu sve ono za što su se pripremali”, rekao je Dalibor Paus.

Politički vrh u Barbanu

I ovogodišnju trku u Barbanu očekuje se velik broj gostiju iz svijeta politike, kulture, gospodarstva te javnog života…

Podizanjem zastave u Barbanu otvorena 46. Trka na prstenac

“Ovo je manifestacija koju najviše posjećuju domaći ljudi. Jasno je da je zanimljivo i za politiku, ali i politika pomaže za promociju našeg Barbana. Dolazi nam pokrovitelj, predsjednik Republike, Zoran Milanović. Kao izaslanik premijera, dolazi ministar turizma, Tonči Glavina. Tu će biti državni tajnici, saborski zastupnici, naš župan, lokalni načelnici i gradonačelnici. Viteško alkarsko društvo i Trka na prstenac su pobratimljeni, puno gostiju iz Sinja stiže, među njima i gradonačelnik, Miro Bulj. Dolazi i HDZ-ov kandidat za predsjednika Republike, Dragan Primorac, kazao je.

“IDS je dobro igrao, ali bilo je stativa”

Na pitanje izbornih neuspjeha, izostanka trećeg mandata i neuspjeha koalicije na europskim izborima, Paus kaže da je postotak glasova veći, ali su presudile okolnosti.

“Ja bih to prokomentirao sportskim rječnikom – dobro smo mi igrali, ali smo par puta pogodili stativu! Izbore smo kvalitetno odradili. Postigli smo i bolji rezultat po postotku glasova, 5,61 posto glasova na razini RH, u odnosu na prošle izbore to je više, ali okolnosti su bile takve da naš kandidat Valter Flego nije prošao. Kad je riječ o parlamentarnim izborima, izmaknuo nam je za 27 glasova treći mandat. Podsjetit ću da je bilo krojenja izbornih jedinica, što nije pomoglo. Generalno, mi smo s podrškom koju su nam ljudi dali, zadovoljni. Unatoč tome što je, nakon prošlih lokalnih izbora, bilo katastrofičnih rezultata. Istra je lijevo opredijeljena, to je jasno. Biračko tijelo se zbog Milanovića polariziralo i to je rezultiralo boljim rezultatom SDP-a. To treba uzeti u obzir. IDS i SDP dijele jedan dio biračkog tijela i o tome treba razmišljati”, naveo je Paus.

Vesna Vučemilović: “Hoće li i predsjednik IDS-a biti proglašen žetonom?”

Treba li se IDS distancirati od SDP-a?

“Ne bi pokroviteljstvo miješao s politikom. Ured predsjednika Republike već je 15-ak godina pokrovitelj Trke na prstenac. S naše strane kao organizatora, drago nam je da je predsjednik Milanović nastavio pokroviteljstvo, prethodno je to bila bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović“, rekao je.

“Zoričić treba biti zabrinut”

IDS je u Istarskoj županiji na prošlim lokalnim izborima ozbiljno podbacio! Paus smatra da imaju šansu vratiti Pulu i druge izgubljene gradove. Osvrnuo se na odgovor Peđe Grbina koji ne isključuje mogućnost kandidature za pulskog gradonačelnika.

Hoće li Plenković nakon razdora u DP-u tražiti nove partnere u vlasti? “Naš telefon još nije zvonio”

“U politici ništa nije slučajno, mislim da je to probni balon. Nije slučajno postavljeno pitanje, nije slučajan ni odgovor. Nisam primijetio tu neke velike emocije oko toga osim kod gospodina Zoričića koji i mora reagirati jer s obzirom na viđeno do sada, trebao bi biti zabrinut. Mi se pripremamo za lokalne izbore. S obzirom na ono što smo mi pokazali tijekom upravljanja Pulom, vjerujem da imamo šansu vratiti i Pulu i druga mjesta koja smo izgubili na prošlim lokalnim izborima. Aktualna vlast u Puli daje puno prilika za protukandidate. IDS je dosljedan sve ove godine.

“Kad mlada stranka podnese teret lako se dogodi lom”

“Ne bi komentirao unutarstranačke stvari. Ne vidim da je vladajuća većina ugrožena. Struje u DP-u ne dovode u pitanje suradnju s HDZ-om, sporovi su oko drugih tema. Čak mislim da će HDZ-u sad biti lakše jer, kad je koalicijski partner slabiji, lakše je pregovarati. DP je mlada stranka, kad se na takvu stranku stavi veliki teret i odgovornost lako se mogu dogoditi ovakvi lomovi. Kad birate, treba gledati reference”, komentirao je Paus raskol u Domovinskom pokretu.

