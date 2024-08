Hoće li Plenković nakon razdora u DP-u tražiti nove partnere u vlasti? “Naš telefon još nije zvonio”

Podijeli :

Rat u Domovinskom pokretu svakog dana postaje sve nemilosrdniji. Optužbe pljušte s obje strane i sve je očitije da, tko god izgubi na izborima za tjedan dana, neće imati budućnost u stranci. Matematika kaže da od 12 saborskih zastupnika koji su na listi DP-a ušli u Sabor njih četvero vjernost daje Mariju Radiću, dok ostali podržavaju Penavu. Hoće li pucanje kluba zastupnika najvećeg koalicijskog partnera destabilizirati parlamentarnu većinu?

Povjerenje predsjedniku i članovima Vlade prije 100 dana dalo je 79 saborskih zastupnika među kojima i 11 zastupnika Domovinskog pokreta, te nezavisni s njihove liste Željko Lacković. Sto dana kasnije u toj stranci je otvoreni rat između dvije struje i prijeti im raspad kluba zastupnika. Predsjednik stranke u borbi za novi mandat ponavlja iz dana u dan – stranka će iz svega izaći jača.

“Bit će pobjednik Domovinski pokret i Hrvatska i DP će iz ove priče izaći jači. kako sam najavljivao i pred parlamentarne izbore s puno većom kohezijom, monolitnošću i puno većom snagom nego što je bio prije”, rekao je Ivan Penava.

Plenković ostaje bez 76 ruku?

No, s obzirom na sve izgovoreno, teško je zamisliti da će svi članovi Domovinskog pokreta ostati u stranci i nakon izbora idućeg vikenda, a 79 nije mnogo više od minimalnih 76. Ovim raspletom nije iznenađen član parlamentarne većine, Dario Hrebak, koji je još u svibnju proročanski najavio da će jesen pokazati kolika je snaga koalicije.

“Neke su se stvari mogle očekivati. Jedno je kad si u oporbi i možeš pričati sve ono što građani žele čuti, a druga je kad preuzmeš odgovornost, uđeš u vlast, onda se stvari mijenjaju. Sigurno će doći do određenog osipanja u DP-u, ali ne očekujem da će imati neke veće reperkusije na vladajuću većinu”, tvrdi Hrebak.

Zbog DP-a opet aktualno pitanje – “gdje si bio 1991.”: Radić odgovorio je li bio podoficir JNA

Iako je iza Penave pri objavi kandidature stajalo čak devet od jedanaest zastupnika, neslužbene informacije iz stranke kažu da ni Mario Radić nije bez podrške.

Radića otvoreno podržavaju predsjednik Kluba Igor Peternel i Radićev saborski zamjenik Krešimir Čabaj. Tu je i pitanje Frane Tokića, zamjenika Damira Biloglava.

Biloglav je otvoreno na Radićevoj strani i, ako se Tokić prikloni Penavi, on može aktivirati mandat. Pridoda li im se nezavisni Lacković, koji je, navodno, bliži Radiću, i ako ta struja odluči ne podržavati Vladu, Plenkovićeva podrška bi pala na nedovoljnih 75 saborskih zastupnika. Je li to znak da HDZ-ovci krenu tražiti nove ruke?

Tko bi mogao podržati HDZ?

U Platformi sjever telefon nije zvonio, ali, kaže Matija Posavec, za to neće biti ni potrebe. “Nije bilo niti tema niti razmišljanja, niti se itko obratio, niti sam uopće razgovarao na lokalnoj, regionalnoj razini o tome, tako da mi je stvarno teško zamisliv scenarij. Ja vas uvjeravam kako god izbori u DP-u završili, svi oni koji su izabrani zastupnici DP-a vjerujem da će nastaviti podržavati Vladu. Da li u okviru jednog, dva ili više klubova vidjet ćemo”, rekao je.

A dok javnost čeka raspad Domovinskog pokreta, puklo je u stranci Fokus. Njihov jedini saborski zastupnik Dario Zurovec, nezadovoljan stranačkim vodstvom, izlazi iz stranke i postaje neovisan. Šef Fokusa tvrdi – razlog je jasan.

“Sve optužbe koje su iznesene ranije kroz medije su zapravo samo lažna i dimna zavjesa za ono o čemu se tu stvarno radi, a to je njegov odlazak u krilo HDZ-a”, tvrdi Davor Nađi.

Posavec o raskolu unutar DP-a: “Kao da gledate film, jedete kokice i čekate rasplet”

Zurovec kaže to su spinovi. “Već sam čuo taj spin u više navrata. Ne! Da sam to htio, već bi to napravio. Znači, i dalje ću djelovati neovisno kroz ovaj saborski oporbeni klub”, rekao je.

Formalno je u oporbi i Plenkovićev bivši partner SDSS i to samo zato što je Domovinski pokret inzistirao na njihovu izbacivanju. Raskol Penave i Radića mogao bi onoga tko ostane za koalicijskim stolom prisiliti da odustane od tog uvjeta. No, prema Penavinu mišljenju, za takve poteze neće biti potrebe jer će, ako pobijedi, prema buntovnicima, kaže, biti uključiv.

“Odmah iza subote će se krenuti u razgovore i čuvanje Domovinskog pokreta, odnosno razgovore o tome gdje tko sebe vidi i kakva mu je vizija”, dodao je Penava.

Nakon svega izrečenog, a još nismo ni u finišu kampanje, teško je zamisliti da bi dvije zaraćene strane tek tako mogle sjesti za isti stol i definirati zajedničku viziju.

