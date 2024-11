Politički analitičar o kampanji: Nema neizvjesnosti, Milanović je favorit i to dobro zna

Podijeli :

Politički analitičar Jerko Trogrlić u N1 Studiju uživo s Ilijom Radićem komentirao je predsjedničku kampanju.

Počelo je prikupljanje potpisa, 13 je kandidata. Mogu li ih svi skupiti?

Zoran Milanović: Ovo je zadnja kampanja. Nema više, ovo je zadnji tango

“Nije realno za očekivati da će svi skupiti potpise. U pravilu imamo puno veći broj željenih kandidata od onih koji to mogu biti. Treba se jako potruditi kako bi se to napravilo, posebno za nekoga tko nema iza sebe infrastrukturu. Zoran Milanović i Dragan Primorac oko toga ni ne trebaju razmišljati”, kazao je Trogrlić pa komentirao je li to pravedno:

“Ne možete zabraniti strankama podržavati nekog kandidata. Uostalom, Marija Selak Raspudić sama je izabrala biti nestranački kandidat. To jest izazovno, ali pokazalo se da nezavisni kandidati mogu zabilježiti rezultate.”

Kome ide u korist datum održavanja izbora 29. prosinca?

“Siguran sam da je onaj tko je donosio odluku, imao svoje razloge za to, ali ne vidim kome bi to išlo u korist.”

Bez obzira na datum, Trogrlić vidi Milanovića kao apsolutnog favorita.

“Njegov ton u kampanji govori kako se osjeća. Ako se sve nastavi ovim tempom i trendovima, nema se što brinuti. Nema dileme da mu je Dragan Primorac glavni protukandidat, ali nije uspio u ova tri mjeseca predkampanje smanjiti razliku u odnosu na Milanovića. Dapače, ona je porasla i to brine vodstvo HDZ-a. Uz njega, imamo Selak Raspudić, koja je bila visoko pozicionirana s ulaskom u kampanju, ali nešto je izgubila. Ima najveći potencijal rasta, ali ima samo mjesec dana pa nisam siguran da će iskoristiti potencijal. Što se Ivane Kekin tiče, ima agresivnu i sadržajnu kampanju, ali njen je rejting ograničen zbog snage Zorana Milanovića. Naime, lijevo biračko tijelo ga bira jer želi zaustaviti HDZ.”

Kazao je i da se ne može govoriti o neizvjesnoj kampanji, osim ako se dogodi nešto potpuno neočekivano.

“Milanović je toga svjestan i tako se ponaša. Nametnuo se kao anti-HDZ i toga se drži. Prema anketama mu tako nešto potpuno prolazi”, naglasio je Trogrlić.

