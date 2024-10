Još jedan grad uveo besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike

Podijeli :

Dino Stanin/Vecernji list/PIXSELL

Javni prijevoz postao je besplatan i za zadarske umirovljenike. Bez obzira na dob i visinu mirovine, besplatno će se autobusima Liburnije voziti već od danas. Korisnici će morati izraditi nove besplatne pokaze, a izrada beskontaktne kartice košta jednokratno pet eura. Pravo ostvaruju i osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu.

Svi umirovljenici u Zadru od 1. listopada imaju pravo na besplatan gradski prijevoz autobusima Liburnije, odlučeno je u Gradu Zadru. Pravo ostvaruju svi umirovljenici, bez obzira na dob i visinu mirovine, kao i osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu. Zadarski umirovljenici požalili su se ljetos kako su zbog prelaska cenzusa od 397 eura izgubili pravo na besplatni prijevoz, o čemu smo pisali ovdje. Gradske vlasti sada su pronašle rješenje za nisko postavljeni cenzus koji se godinama nije mijenjao, piše Mirovina.hr.

Velika Gorica uvela besplatan javni prijevoz za sve. Evo koliko to košta

Dosadašnje kartice koje su se nadoplaćivale više neće biti valjane. Korisnici će morati izraditi nove besplatne pokaze, a postupak izrade je već počeo. Umirovljenici će trebati priložiti potvrdu HZMO-a o visini mirovine, odnosno da ne ostvaruju pravo na mirovinu, dok će ostale kategorije korisnika trebati dostaviti odgovarajuće potvrde. Osim umirovljenika, besplatan prijevoz imaju i darivatelji krvi (muškarci s 40 i više davanja te žene s 25 i više davanja), osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70 i više posto te osobe s invaliditetom 3. i 4. skupine funkcionalnog oštećenja.

Izrada beskontaktne kartice koštat će pet eura, a preporučuje se dolazak na šaltere autobusnog kolodvora od 9 do 12 sati i od 16 do 18 sati kako bi se izbjegle gužve. Radno vrijeme šaltera je od 7 do 20 sati, obavijestili su iz uprave Liburnije. Podsjetimo, besplatan prijevoz za sve umirovljenike i starije od 65 godina uveo je i Grad Sisak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Cijelo vrijeme krivo jedemo jabuke? Stručnjaci otkrili najbolji način Preokret u nagradnoj igri Porezne uprave: Natjecatelj ostao bez nagrade, a mogao bi imati ozbiljne probleme