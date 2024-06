Kako se zaštititi od toplinskog udara? Ovo je najčešći simptom prije urušavanja kompletnog sustava

Podijeli :

Specijalist internist i pulmolog KBC Zagreb Saša Srića gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao situaciju u KBC-u Rebru kao i kako se zaštiti od toplinskog udara.

“Protokoli su cijelo vrijeme u KBC-u Zagreb na zadovoljavajućem nivou. Ravnatelj Ćorušić ovaj posao odrađuje na adekvatan i transparentan način. Propusta nije bilo. Obaviještene su sve službe na vrijeme. Zataškavanja nije bilo. Razlog zašto mediji nisu ranije obaviješteni je bio da se ne podiže dodatna panika koja nije potrebna. Legionela je svuda oko nas. Mjere su zbog situacije sada pojačane, ali one su i do sada uvijek bile na zavidnoj razini”, rekao je pulmolog Srića o situaciji na KBC-u Rebru nakon smrti troje pacijenata zaraženih legionelom.

Dodao je i da je teško reći jesu li ovi pacijenti preminuli zbog legionele ili zbog posljedica.

“Bolest se prenosi udisanjem aerosola. Većina pacijenata razvija blagu virusnu sliku dok pacijenti koji su imunokompromitirani su ugroženiji. Novih detektiranih slučajeva nema.”

Rebro je sigurno

Srića je naglasio kako opasnosti na Rebru nema i da Rebro sigurno radi.

“Ja sam jučer primijetio manji priljev pacijenata, ali Rebro radi sigurno i s najboljim mogućim ljudima i Upravom. Moram istaknuti da aktualni ravnatelj Ćorušić, koji je dobio novi mandat, radi na ogromnim projektima koji su vrlo bitni za KBC i za dvije godine imat ćemo ustanovu na koju ćemo biti još dodatno ponosni.”

Kako se zaštititi od toplinskog udara?

Osvrnuo se i na toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku, čija se kulminacija očekuje u petak.

“Važno je napomenuti za svu populaciju, a pogotovo za kronične bolesnike i one starije dobi, da pripaze. Znamo da toplinski val dolazi s visokim tjelesnim temperaturama, kada zapravo tjelesna temperatura prelazi preko 37 stupnjeva i više i kada dolazi do zakazivanja termoregulacije u organizmu i kada može doći do zakazivanja organskih sustava bez neke prethodne najave. Ta prethodna najava može biti izuzetno blaga. Ti simptomi mogu trajati vrlo kratko prije urušavanja kompletnog sustava, a najčešće se prezentiraju žeđu. Ne smijemo dopustiti da budemo žedni, moramo kroz dan piti dovoljno tekućine. Treba izbjegavati alkoholna pića kao i gazirana, a piti dosta čaja, vode i bilo koje rashlađene tekućine koja može biti i sok. Vrlo je bitno i da se između 11 i 17 sati ne izlazi ako nije potrebno.”

