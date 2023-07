Vrijeme još nestabilno, moguća nevremena, upaljen meteoalarm za većinu zemlje

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vruć zrak anticiklone nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem sukobljava se s hladnim vlažnim zrakom atlanskog porijekla koji u polju niskog tlaka ciklone cirkulira nad sjevernom i srednjom Europom. Mlazna struja razdvaja hladni i topli zrak, struji sjeverno od Alpa povremeno ih zaobiđe s južne strane, a oscilacija mlazne struje u smjeru sjever jug praćena je prodorima nestabilnog zraka prema jugu te dolazi do pojave jakih nestabilnosti u vidu linija grmljavinskih oblaka praćenih pljuskovima kiše, mjestimice tuče, grmljavinom i olujnim udarima vjetra.

Danas će vrijeme biti promjenljivo, prijepodne u unutrašnjosti sunčano uz promjenljivu naoblaku. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti sa sjeverozapada jak razvoj oblaka vertikalnog razvoja uz pljuskove i grmljavinu. Nevrijeme će se brzo premještati sa sjeverozapada prema Slavoniji i Baranji.

Na Jadranu pretežno sunčano, toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura koja će poslijepodne oslabiti, a na srednjem i južnom vjetrovi južnog smjera.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 26 do 31, na Jadranu od 32 do 35°C.

DHMZ javlja da je narančasti meteoalarm upaljen za većinu zemlje. To znači da opasno vrijeme prijeti većini županija, izuzev zapadne obale Istre, Kvarnera, Sjeverne Dalmacije i Kninske regije.

U nedjelju djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U unutrašnjosti u planinskim kotlinama i uz riječne tokove moguća je u noći i pred jutro rijetka magla. Poslijepodne slab razvoj dnevne naoblake umjeren u planinskim krajevima unutrašnjosti gdje je moguć i pokoji pljusak.

Jutarnje i noćne temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 19, na Jadranu od topla noć s temperaturom od 21 do 26. Po danu toplo i vruće s maksimalnim temperaturama od 28 do 32, a na Jadranu i u zaobalju od 31 do 35°C.

UV indeks je visok i vrlo visok, temperatura mora od 26 do 28°C.

