Kobno mjesto na Pelješcu: Već druga smrt na istom mjestu u samo nekoliko mjeseci

Tragedija na Pelješcu. Sinoć je automobil sletio u more u trajektnoj luci Prapratno u blizini Stona. Poginula je jedna putnica. Iz te luke plove trajekti za Mljet, no prema policijskom očevidu izgleda da je vozač pod utjecajem alkohola pogrešno skrenuo i nije ni primijetio da je ispred njega more.

Nakon sinoćnje tragedije – jutros izvlačenje automobila koje je nešto iza 22 sata sletjelo u more trajektnog prostaništa u Prapratnom na poluotoku Pelješcu.

Vozeći se iz smjera Stona u pravcu Splita, vozač je pogrešno skrenuo i završio na nizbrdici koja vodi do trajektnog pristaništa i sletio ravno u more. U nesreći je preminula 45-godišnja putnica. Vozač i još dvoje putnika uspjeli su se spasiti – iako su pokušali, suvozačicu nisu uspjeli spasiti.

VIDEO Policija objavila detalje o slijetanju automobila u more, vozač uhićen

Druga je to ovakva tragedija na pelješkom pristaništu u samo sedam mjeseci. U kolovozu prošle godine autom je u more dok je čekao trajekt sletio turist iz Indije i poginuo. Mještani danas u šoku.

Ivo iz Stona kaže: „To je tuga kad netko pogine, to je tuga. Nešto bi možda gore trebalo napraviti, nešto možda staviti, možda ležeće policajce ili rampu ”

Ante s Pelješca ističe: „Ja 11 ipo godina vozim na ovoj relaciji. Ne znam, neka nepažnja, ali bilo ih je četvero, malo je čudno da nitko nije primjetio da idu put dolje, ne znam, vjerojatno će policija utvrditi.”

A policija je očevidom utvrdila da je 47-godišnjak pod utjecajem alkohola i bez zaustavljanja automobilom sletio u more.

Glasnogovornica PU dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup kaže: “Napravljen je alkotest i utvrđeno je da je vozač bio pod utjecajem alkohola od 0,81 g/kg i on će uz kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodoom danas biti predan pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave.”

Nešto iza 2 sata ujutro beživotno tijelo 45-godišnjakinje sa četiri i pol metra dubine izvukla su dva ronioca.

Autom sletjeli u more, jedna osoba poginula

Policijski ronilac Dražen Knežević opisao je uvjete izvlačenja tijela preminule iz mora: “Teže svakako nego po danu jer ste ograničeni sa baterijskom lampom, ali uz dobar dogovor i uz profesionalan pristup nije ništa problem”.

Zbog očevida su do 13 sati bile prekinute sve trajektne linije iz Prapratnog.

Točan uzrok smrti 45-godišnjakinje bit će poznat nakon obdukcije.

