Stanari zgrade u centru Zagreba među prvima su počeli obnavljati svoju zgradu oštećenu u potresu, no radovi su zaustavljeni jer im je država odbila isplatiti pomoć od 100 tisuća eura. Razlog je bizaran - samoobnovu su započeli prvi i prema starom zakonu, a dodatnih sto tisuća eura zatražili su prema novom zakonu. Još jednu priču o apsurdima hrvatske birokracije uoči treće godišnjice zagrebačkog potresa pripremila je Lucija Ptičar.

Umjesto da uživa u toplini svoga doma, Vibor Jelić, predstavnik suvlasnika zgrade u Boškovićevoj ulici, na svoj stan gleda s tugom na licu. I treću godišnjicu zagrebačkog potresa on i još devet obitelji koje su živjele u ovoj zgradi dočekat će u unajmljenim stanovima.

Jelić za N1 kaže: “S jedne strane smo malo frustrirani zbog toga svega, ali s obzirom da jadni ljudi u Petrinji i Baniji, ali i ovdje u Zagrebu, s obzirom da mnoge zgrade nisu krenule u samoobnovu ili organiziranu obnovu, mi smo s te strane u nekakvoj povoljnijoj situaciji jer ipak je obnova krenula”.

Radovi na konstrukciji Viborove zgrade su stali. Zidovi ogoljeni od stropa do poda, a država stanarima ne želi odobriti razliku novčane pomoći u iznosu od oko 100 tisuća eura. Razlog – bizaran. Stanari Boškovićeve prvi su krenuli sa samoobnovom, i to prema starom zakonu i programu prema kojem su imali pravo na manji iznos nego prema novom programu.

Jelić dodaje: “Sama vlast je pozivala sve ljude da krenu s obnovom, da će država biti uz njih i to smo mi onda radili. Praktički ispada da smo čekali, da nismo ništa radili i da smo krenuli sada bilo bi puno jednostavnije nego kako se zapravo nama dogodilo”.

Za obnovu su podigli kredit na 15 godina od oko 225 tisuća eura, a sada su kreditno nesposobni da pokriju preostali iznos nužan za dovršetak obnove. Stanari se nadaju sastanku s ministrom, no ministar graditeljstva Branko Bačić sumnjičav oko nastale situacije. Zato je imenovao stručno povjerenstvo projektanata koje će morati ocijeniti nastalu situaciju.

Bačić kaže: “Treba utvrditi da li je doista potreban takav obim radova koji sada naše stranke, upravitelji zgrada, stanari potražuju i ako se pokaže opravdan, mi ćemo tu reagirati. Dakle, nećemo nikoga zakinuti ukoliko su doista opravdani novi zahtjevi”.

Čitav grad pun je najlonskih cerada i skela – na kojima je nerijetko tek koji radnik. I dok se stanari u centru Zagreba bore da što prije vrate krov nad glavom, ministar okreće novu rundu obećanja. U Zagrebu i okolici nakon potresa srušeno je 28 kuća, niti jedna nije obnovljena, ali Bačić je uvjeren da će već ovog mjeseca obnoviti njih 7 ili 8. A što se tiče konstrukcijske obnove, situacija je nešto bolja, 22 zgrade su u visokoj fazi obnove, no građani su zgroženi vođenjem obnove.

“Ovo je samo predizborna igra”

Građanin Zagreba Stipe smatra da su vladajući nedorasli za akciju obnove: “Što reći, oni se brinu za sebe, a ne brinu se za svoj narod, to je žalosno i jadno. Sve što bi rekao je suvišno, nedorasli ljudi koji vode takvu akciju. To se vidi kako vlast funkcionira. Bačić je i do sada bio u Vladi, bio je potpredsjednik Sabora. Da su htjeli, mogli su napraviti s obzirom da nisu ne vjerujem. Ovo je samo predizborna igra”.

Veliki problem je i Fond solidarnosti. Hrvatska je jedina koja je dobila produljenje roka za godinu dana, a istječe krajem lipnja ove godine. Potrošili smo pola milijarde eura i opet rokovi stišću. Ostalo je malo vremena za trošenje ostatka novca, pitanje je hoće li se uspjeti.

Vera iz Zagreba ističe: “Najružniji smo tu u Draškovićevoj, žalosna sam. Pomoći od nikuda”.

Još jedna građanka Dubravka kaže: “Sve što smo poduzeli je bilo privatno, ali fasade vidim da po malo idu osobito u Petrinjskoj ulici, ali je zaista to žalosno”.

I dok je dinamika promjena u ministarstvu graditeljstva proteklih mjeseci bila intenzivna, za obnovu se to ne može reći. Ona ide puževim koracima, pa velika većina ruševnih zgrada diljem Zagreba izgledaju jednako baš kao i onog jutra prije tri godine godine kad je glavni grad probudio potres.

