Plenković otkrio koliko će mu sada biti plaća pa krenuo na Milanovića: “Može on reći da je to rupčaga”

Premijer Andrej Plenković se nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a obratio javnosti i komentirao rast plaća dužnosnicima.

Premijer je istaknuo kako je osnovica plaće za dužnosnike godinama bila nepromijenjena.

“Mi smo sada u poziciji, nakon što smo godinama stvarali preduvjete za ekonomski rast i rast minimalnih i prosječnih plaća, kao i rast BDP-a, da nakon svih tih stavimo to na dnevni red. Situacija je takva da niti jedan član Vlade nije na prvom mjestu u svojim institucijama, a neki su i na 450. mjestu”, rekao je.

Plenkovićeva plaća 5.535 eura

“Vrijeme je i da oni koji izlaze na izbore imaju adekvatno plaćen rad. Ovo je samo prvi korak, podizanje osnovice na razinu koja postoji za javne službenike, a ministar financija radit će na novom zakonskom okviru za plaće dužnosnika jer i taj posao treba biti adekvatno plaćen. Radimo to da bi privukli ljude da se bave politikom i to je jedna antikoruptivna mjera”, dodao je.

“Postoji potpora unutar parlamentarne većine da se to donose. To nije populistički nikada nije oportuno, ali se treba sprovesti”, naveo je.

Poznato za koliko rastu plaće državnim dužnosnicima

Na pitanje našeg Ivana Hrstića hoće li on kao primjer imati plaću od 5.535 eura, kaže da se odrekao puno veće plaće u EU parlamentu. “I nakon toga imat ćemo najniže plaće od dužnosnika u EU članicama”, rekao je.

“Ovo radimo dugoročno jer demokracija je fluktuirajući proces. Nismo tu od jučer, ovo je već treći mandat i koliko god percepcija politike kod nekih ljudi bila loša, to nije lak posao”, dodao je.

“Ako pitate bilo koga tko se bavi nekakvim upravljanjem, oni će reći da su ove plaće loše. Izdržat ćemo te kritike i iznijeti argumentaciju zašto je ovo potrebno”, istaknuo je Plenković.

Rebalans proračuna

Premijer smatra da to neće utjecati na rebalans proračuna jer je to “mali i neusporediv iznos” i osvrnuo se na Zorana Milanovića. “Može svatko govoriti što hoće o rupi u proračunu. Može kršitelj Ustava reći da n je to rupčaga opa će ga svi prenositi kao što su ga prenosili i ranije. To je normalna stvar da na jesen ide rebalans proračuna”, rekao je.

O kandidatu HDZ-a na predsjedničkim izborima rekao je samo da “stvari idu dobro”.

