Koliko god neki pokušavali relativizirati ulazak u Schengen, on nije pao s neba

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Ulazak u Schengen jest veliki događaj za Hrvatsku, simboličan, ali i u praktičnom smislu vrlo važan. Za one koji putuju sigurno je izvanredno važan događaj, a za one koji putuju u Hrvatsku sigurno isto.

Koliko god to neki pokušavali relativizirati, nije palo s neba, puno je trebalo raditi za to. Predsjednik Republike Zoran Milanović tvrdi da se radi o nečemu što je njegova vlada pripremila i da smo već tad bili spremni za Schengen. To, jasno, nije točno jer je nakon toga Plenkovićeva Vlada dobila 281 kriterij koji je trebalo ispuniti, a da nisu samo mrtvo slovo na papiru govori i činjenica da je u ispunjenje trebalo uložiti dvjestotinjak milijuna eura.

I hrvatska je policija tu bila na iskušenju, a ministar Davor Božinović odradio je lavovski dio posla.

Da ništa nije palo s neba pokazuje i podatak da je Hrvatska prestigla Bugarsku i Rumunjsku, koje su desetljeće prije toga provele u čekaonici, a sad im Nizozemska i Austrija još nisu dale zeleno svjetlo.

Zanimljiv je bio i dolazak predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, na Breganu. Ona se tamo prošetala poput ruske carice Katarine jer su se prije toga radnici pobrinuli da nema ni papirića na njezinu putu, a Andrej Plenković kao domaćin nije pokazivao nikakva hrvatska Potemkinova sela, nego su se, eto, prošetali od Bakačeve do Male kavane i do zrinjevca, zajedno popili kavu i platili je hrvatskim eurima.

I ja sam bio među skepticima koji smatraju da ne treba ući u euro, ali ova kriza opravdava taj ulazak jer nema boljeg trenutka za ulazak nego ovaj. Donijet će nam dodatnu stabilnost, a sasvim sigurno ćemo od toga imati direktne, izravne koristi, ne nešto na dugačkom štapu, nego nešto što će se odmah vidjeti.

