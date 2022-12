Zbog prelaska na euro mnoge bankarske funkcionalnosti bit će ograničene, prije svega u noći s 31. prosinca na 1. siječnja.

Najznačajnija su ograničenja u plaćanju karticama zbog čega su iz banaka već poslali apel građanima da za novogodišnju večer i noć pripreme gotovinu. Sve banke imat će prekid u radu kartica, no koliko će taj prekid trajati ovisi o tome u kojoj ste banci.

U nekim bankama kartice neće funkcionirati satima, a u nekima tek nekoliko minuta.

Evo pregleda.

Zagrebačka banka

Zagrebačka banka obavijestila je svoje korisnike da zbog tehničke prilagodbe sustava na euro neće se moći koristiti debitnim i kreditnim karticama te bankomatima Zabe od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima. Iz banke su korisnicima preporučili da se “za plaćanja tijekom novogodišnjeg vikenda unaprijed opskrbe gotovim novcem dostatnim za svoje potrebe”.

“Debitnim i kreditnim karticama Banke za individualne i poslovne korisnike klijenti se neće moći koristiti od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u noćnim satima.

Plaćanja karticama na internetu koja je potrebno potvrditi m-tokenom bit će moguća od poslijepodnevnih sati 1. siječnja 2023. kada postane dostupno on-line bankarstvo.

Korisnici računa zaštićenih primanja neće se moći koristiti svojim karticama od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima.

Poslovni korisnici Visa Business debitne kartice neće se moći koristiti svojim karticama od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima”, navode iz Zabe.

Još jedna velika banka objavila detaljni plan za uvođenje eura Banka objavila plan za uvođenje eura, evo kad nećete moći plaćati karticama Pošta najavila da će mijenjati kune u eure, ali ima caka

Privredna banka Zagreb

Privredna banka Zagreb korisnike je obavijestila da kartice neće raditi od 23 sata 31. prosinca pa do 1:00 ili 4:00 sata, ovisno o kojoj se kartici radi.

Tako PBZ Visa debitne kartice za građane imati privremeni prekid u radu od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023.

PBZ Visa Business Classic debitna kartica za poslovne subjekte imat će ograničeno korištenje od 1:00 sat 1. siječnja 2023. do 4:00 sata 2. siječnja 2023. do iznosa 100 eura dnevno uključujući bankomate i EFTPOS uređaje i plaćanja na internetskim prodajnim mjestima.

PBZ Visa Inspire Sticker kartica imat će privremeni prekid od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 4:00 sata 2. siječnja 2023.

PBZ Card Premium Visa kartice mat će privremeni prekid od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 2. siječnja 2023.

PBZ Mastercard kreditne kartice (charge/revolving) imat će privremeni prekid od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023. Ograničeno korištenje kartica na pojedinim prodajnim mjestima bit će od 10:00 sati do 23:00 sata 31. prosinca 2022.

Što se tiče plaćanja na internetskim prodajnim mjestima, privremeni prekid korištenja PBZ kartica bit će od 23:00 sata 31. prosinca 2022. do 1:00 sat 1. siječnja 2023. Privremeni prekid korištenja usluga za autentifikaciju internetskih plaćanja bit će za #withKEY od 21:00 sat 31. prosinca 2022. do 4:00 sata 1. siječnja 2023. i za MyWay mToken od 8:00 do 9:30 sati 1. siječnja 2023.

Erste banka

Erste banka poručuje kako će korištenje kartica te banke na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu (odnosi se i na kartice povezane s aplikacijama za plaćanje) biti ograničeno u noći s 31.12.2022. na 1.1.2023.

“To znači da je najbolje da se, u tom kratkom razdoblju, oslanjate na plaćanje gotovim novcem (primjerice, za taksi, dostavu hrane, plaćanje u restoranu ili kafiću). Također do poslijepodnevnih sati 2.1. nećete moći potvrđivati online kupnje mTokenom, odnosno plaćati karticama kod online trgovaca koji koriste 3D standarde plaćanja”, poručili su iz banke svojim korisnicima.

Erste banka ne navodi ni približno sate u kojem će kartice biti privremeno nedostupne, tek navode da se radi o novogodišnjoj noći.

Kuna odlazi u povijest! Istražili smo slijedi li zakoruživanje cijena zbog eura Važne obavijesti telekoma. Zbog uvođenja eura neke usluge neće raditi danima Milun objasnio što napraviti s tekućim i deviznim računima pri uvođenju eura

George, KEKS Pay, usluga Erste SMS i platne usluge drugih pružatelja (PSD2 API) neće biti dostupne od 18:00 sati 31.12.2022. do popodnevnih sati 2.1.2023. Zbog nedostupnosti Georgea, tada nećete moći potvrđivati online kupnje mTokenom odnosno plaćati karticama kod online trgovaca koji koriste 3D standarde plaćanja, poručuju iz banke, prenosi Index.

Raiffeisen bank

Raiffeisen banka također ne precizira u sat vrijeme kada njene kartice neće biti dostupne.

Navode tek da “u subotu 31. prosinca 2022. od kasnih večernjih sati do jutarnjih sati 1. siječnja 2023. mogući su povremeni prekidi na kartičnim transakcijama, uključujući i transakcije na bankomatima”.

Što se tiče online bankarstva, iz Raiffeisena poručuju korisnicima da sva plaćanja prema drugim bankama izvrše do četvrtka 29. prosinca do 15 sati. “Ako ih zadate najkasnije do 15 sati u petak 30. prosinca, također ćemo ih izvršiti, ali uz moguća kašnjenja. Plaćanja unutar RBA bit će moguća do 18 sati 30. prosinca”, navode iz banke.

“U petak 30. prosinca 2022. od 20 sati do 31. prosinca do 23:30 sati mojaRBA aplikacija će vam biti dostupna isključivo za autorizaciju online plaćanja. Ostale funkcionalnosti će vam ponovno biti dostupne od 2. siječnja 2023. U tom periodu ćemo provoditi proces konverzije kako bi vas u novoj godini dočekali euri umjesto kuna”, navode iz banke.

OTP banka

Iz OTP banke navode kako će sve kartice te banke funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godine. Prekid će, napominju, biti 31. 12. 2022. od 23:55 do 1. 1. 2023. u 00:05).

Što se internetskog i mobilnog bankarstva tiče, navode kako će te usluge u potpunosti funkcionirati 30. 12. 2022. (petak) do 19 sati kada prestaju s radom, a ponovno su na raspolaganju od ponedjeljka, 2. 1. 2023. od 8 sati.

Hrvatska poštanska banka

Hrvatska poštanska banka objavila je da će plaćanje karticama biti moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1.siječnja 2023. mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu 31. prosinca i nedjelju 1. siječnja.

Također navode kako mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu, 31. prosinca 2022. i nedjelju, 1. siječnja 2023. godine, a plaćanje karticama bit će moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1. siječnja 2023.

“Verzija mHPB-a koja sadrži promjene vezane uz euro (verzija 3.3.0.) bit će obavezna za preuzimanje. Korisnici koji će do 1. siječnja 2023. preuzeti odgovarajuću verziju po prijavi će automatski imati dostupne sve promjene”, napominju iz HPB-a.

Addiko banka

Addiko banka priopćila je da se na prodajnim mjestima mogu očekivati prekidi u radu ili ograničena mogućnost kartičnog plaćanja tijekom subote, 31. prosinca 2022. i nedjelje, 1. siječnja 2023.

Tijekom subote, 31. prosinca 2022. godine i nedjelje, 1. siječnja 2023. godine internetsko bankarstvo EBank i mobilno bankarstvo Mobile neće biti dostupni, navode iz Addika, prenosi Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.