Komunikacijska stručnjakinja o nazivu Radićeve stranke: Kad jedna domino-pločica padne, padaju sve. Pretenciozno

Podijeli :

N1

Nakon raskola unutar Domovinskog pokreta na izbornom saboru koncem kolovoza te izlaska iz stranke dotadašnjeg potpredsjednika Marija Radića i njegovih pristaša, frakcija je odlučila nastaviti politički djelovati kroz novu stranku.

Sredinom rujna diljem Hrvatske su osvanuli jumbo plakati sa sloganom buduće stranke “Crno na bijelo”, naravno na crno-bijeloj podlozi u odgovarajućoj yin-yang kombinaciji.

Radić izašao iz DP-a: “Dobio sam preko tisuću ispisnica, osnovat ćemo novu stranku”

Ovoga tjedna Inicijativni odbor buduće stranke donio je odluku o njenom nazivu. Zvat će se DOMiNO. Kombinacija je to, pomalo zapletena, riječi “dom” i akronima NO koji stoji za Nacionalno okupljanje.

Dom i Nacionalno okupljanje

“Dom je obitelj. Dom je zavičaj. Dom je domovina. Dom je mjesto gdje počinju sjećanja i gdje se rađaju snovi. Dom je simbol sigurnosti, pripadnosti, ukorijenjenosti, tradicije i stabilnosti”, objašnjavaju iz nove stranke odabir prvog dijela svoga naziva.

Nacionalno okupljanje (NO) povezuje, kažu, narod i zemlju te objedinjuje nacionalne interese, jedinstvo i suverenitet.

Konačni konstrukt tumače ovako: “Snaga i odlučnost, jasna vizija i konkretno djelovanje, spajaju se u Dom i Nacionalno okupljanje – stranku kojoj je cilj pokrenuti lavinu dalekosežnih pozitivnih učinaka za hrvatski narod i Hrvatsku. Dom i Nacionalno okupljanje – donosi rješenja. Konkretna. Jasna. Crno na bijelo.”

“Kad pogurnete jedan, padaju svi”

Domine su crno-bijele, u DOMiNO-u (jednostavnije bi, ali neispravno, bilo pisati – Dominu) očito aludiraju na domino-efekt ili kako kažu “lavinu dalekosežnih pozitivnih učinaka za hrvatski narod i Hrvatsku”.

Poznato kako će se zvati nova Radićeva stranka

No kako uočava komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček, značenje domina može se tumačiti i drugačije – kad jedna domino-pločica padne, padaju i sve ostale.

“Kao figura, ako pogurnete jedan domino, padaju svi drugi. To je tako pretenciozno”, smatra Kišiček.

Druga zamka naziva nove stranke leži u akronimu NO – Nacionalnom okupljanju. Pojam “okupljanje” u naziv stranke ugradili su oni koji su se prije mjesec dana razišli s matičnom strankom.

“Stranka koja nastaje razlazom od druge stranke u jednoj konfliktnoj stuaciji u potpuno je drugačijoj poziciji od stranke koju se osniva “od nule”. Ovu stranku osnivaju nezadovoljnici pa je prilično pretenciozno tvrditi da će oni nekoga okupljati. Pokazalo se u njihovom političkom djelovanju da rade upravo suprotno”,smatra Kišiček.

Imaju li veze s francuskim Nacionalnim okupljanjem?

Dvojbenim se čini i odabir naziva Nacionalno okupljanje, s obzirom na istoimenu stranku u Francuskoj.

Mario Radić: Puno više ljudi je izašlo iz DP-a nego što oni tvrde

Uoči parlamentranih izbora ove godine, tadašnji, a danas bivši europarlamentarci Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić osnovali su stranku Pravo i pravda ne krijući svjetonazorsku vezu s ultrakonzervativnom strankom istog naziva u Poljskoj. Radić, pak, tvrdi da se nazivom stranke ne povezuju s krajnje desnom strankom koju je u Francuskoj osnovala Marine Le Pen, koja je već neko vrijeme u usponu, sve je značajnija u europskom političkom prostoru i čiji će se naziv sve češće spominjati.

Kišiček smatra kako nije uobičajeno dati stranci naziv kakav već ima neka politička stranka (ne u Hrvatskoj, doduše) a usto tvrditi da ne postoji ikakva poveznica.

“Pripisuju si veću snagu nego što je imaju”

“Tim više što obje stranke pripadaju sličnom političkom spektru pa je malo teže vjerovati u to. S druge strane, to govori i o nedostatku kreativnosti. Budimo realni, nema puno prostora biti revolucionaran kad želite prezentirati neke političke ideje kroz naziv stranke. Ali kada je to isti naziv kakav već ima jedna poznata stranka, teško je vjerovati da je to slučajno”, kaže ova komunikacijska stručnjakinja.

Stranke raskolnika dosad nisu uspijevale. Može li Radićeva? Puhovski: “Oni ne mogu reći po čemu se razlikuju”

“Oni su kroz nekoliko niša – nazivom i sloganom “Crno na bijelo” – pokušali istaknuti domino kao igru u kojoj, koliko god da ste mali, možete povući sve druge za sobom. Mislim da si time pripisuju veću snagu nego što je imaju i osobinu okupljanja koju nemaju, tako da mi sve to skupa – opet mi ne pada druga riječ na pamet – djeluje pretenciozno”, ustvrdila je Kišiček.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.