Komunikacijski stručnjak o debati: “Ovo je posve druga igra. Harris je učinila nešto što je inače teško”

Podijeli :

Allison Bailey / AFP

Prva televizijska debata američkih predsjedničkih kandidata, Donald Trumpa i Kamale Harris, pokazala je da je ovo posve nova igra u odnosu na sučeljavanja Trumpa i Joea Bidena.

Nakon televizijske debate Trumpa i Bidena, održane koncem lipnja na CNN-u, činilo se da je pobjednik američkih predsjedničkih izbora tada već bio poznat. Kandidat republikanaca Donald Trump tada nije čak bio toliko superioran aktualnom američkom predsjedniku Joeu Bidenu, koliko je ovaj bio loš u svome nastupu.

Završena debata kandidata Harris i Trump. Ovo su naglasci

U međuvremenu, demokrati su shvatili da Biden teško može pobijediti Trumpa pa je on pristao odustati od kandidature u korist aktualne potpredsjednice Kamale Harris.

Sinoćnja debata na televiziji ABC, pokazala je da je to bio mudar potez.

“Isprovocirati Trumpa nije lako. Harris je uspjela”

Gotovo je opći dojam da je Harris “tukla” Trumpa njegovim oružjima – ofenzivnošću i agresivnošću, ne ostavljajući mu puno prostora da barata tim svojim uobičajenim retoričkim alatima.

“U debati se kod Trumpa isprva vidjelo ono što Amerikanci zovu “pattern”, a mi kažemo obrazac, koji mu je ranije donosio puno dobroga. To je da krene s mućenjem vode prije nego što debata uopće krene. Ovoga puta to je bila njegova tvrdnja da u određenim dijelovima SAD-a imigranti jedu kućne ljubimce. Fact checking (provjera činjenica) na to je odmah rekao – netočno”, kaže komunikacijski stručnjak Petar Tanta nakon što je odgledao sinoćnju debatu.

CNN provjerio koliko je tko lagao u debati. Pogledajte rezultat!

Za Harris se, kaže, znalo da kao predsjednička kandidatkinja mora napraviti značajan iskorak u javnim nastupima s obzirom na Trumpov agresivan stil.

“Znala je što slijedi jer je Trump apsolutno dominirao u sučeljavanjima s Bidenom i znala je na što se treba pripremiti. Ponajprije je morala naći način kako da isprovocira svoga protivnika. A isprovocirati Trumpa nije lako jer on je pripremljen na sve. Ipak ga je uspjela izbaciti iz takta dotle da nije imao prostora za reteriranje nego joj je odgovarao izjavama tipa “Netočno, to vi hoćete”, a što se radi kada nemate što za reći pa krivnju prebacujete na onoga prekoputa”, kaže Tanta.

Imigranti u fokusu, sada “kradu glasove”

Uz međusobne optužbe, najveći dio debate sveo se na pokušaje uvjeravanja potencijalnih glasača s obje strane da SAD nisu na dobrom putu.

“Trumpova tvrdnja da jednim potezom može zaustaviti rat u Ukrajini je suluda, a bilo je puno sličnih. U njegovu fokusu i dalje su imigranti. To je tema jednako bitna u SAD-u i u Hrvatskoj. Vjerujem da će i na našim izborima ta tema prevladavati u debatama. No, Trumpova paradigma više nije da “imigranti kradu naše poslove” (“They are stealing our jobs.”) nego da “kradu naše glasove” (“They are stealing our votes”) čime uspostavlja paradigmu da su oni (imigranti) sada tu i da će glasati protiv onoga što misli i zastupa većina. To je posve suludo jer netko tko je imigrant u SAD-u ne može samo tako steći glasačko pravo, ali se svodi na to da Trump i dalje smatra da je pokraden na prošlim izborima”, ističe Tanta.

“Harris se dobro pripremila i manevrirala”

Što se tiče neverbalne komunikacije iliti govora tijela, Tanta ističe kako se vidi da je Harris puno radila na tome.

“Jako dobro se pripremila i dobro je manevrirala. Dobar dio američke javnosti nakon debate je stao iza nje. Tu bih istaknuo Taylor Swift sa svojom vojskom fanova koji će napraviti sve što treba. Harris je ovom debatom učvrstila poziciju, ali kampanja će trajati još šezdesetak dana i situacija se može mijenjati iz dana u dan”, kaže.

VIDEO / Kamala prišla Trumpu kako bi se rukovali

Demokrati su s isticanjem Harris kao kandidatkinje umjesto Bidena napravili važan strateški pomak.

“Treba znati da Trump ne može u borbi s Harris biti toliko, ajmo reći, lud koliko je mogao s Bidenom jer je s njim bio al pari. S njom nije jer ona je žena i crnkinja. Doduše, on je pokušao s tvrdnjama da se ona tek prije nekoliko mjeseci počela identificirati kao crnkinja jer joj to paše. Na to mu je uzvratila pitavši hoće li se sada početi izvlačiti tko je koje boje kože u Americi. On tada više nije imao manevarskog prostora. Osim toga, s njom on više ne može koristiti svoj seksistički nastup jer će biti osuđen od strane žena. A ako se to dogodi, onda “Bye bye Felicia” što bi rekli Amerikanci, zbogom, jer birački potencijal žena je ogroman”, smatra Tanta.

Demokrati postigli željeni “optički” efekt

I Trump i Harris, kaže, imaju čvrsto biračko tijelo koje neće mijenjati mišljenje, pa se zapravo bore za sitnu prevagu.

“Ta će prevaga ovisiti o nizu drugi stvari i dojmu koji ostave. U ovom trenutku možemo reći da je bolji dojam ostavila Harris, ali treba vidjeti kako će odvoziti kampanju do kraja. U njenom taboru imaju razloga za zadovoljstvo budući da je ta priča startala tek prije dva mjeseca. Ovo sada je skroz drugačija igra nego s Bidenom”, tvrdi Tanta.

Stručnjak o debati Biden-Trump: “Mislim da su sada u Demokratskoj stranci upaljeni svi alarmi”

Na kraju je ustvrdio da su demokrati s Harris uspjeli postići željeni “optički” efekt.

“Kad ugasi zvuk na televizoru i samo gleda nju i Trumpa, gledatelj u Kamali Harris vidi prvu ženu, prvu crnu ženu koja može biti američka predsjednica i, kako tamo vole reći, lidericu slobodnog svijeta. To je efekt koji su željeli postići”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.