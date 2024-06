Završena prva debata / Trump: Ubijaš Amerikance. Biden: Imaš moral uličarke

Podijeli :

Američki predsjednik Joe Biden i njegov prethodnik Donald Trump, sučelili su se u prvoj debati uoči izbora 5. studenoga. Organizirao ju je CNN i obojica su bili podosta angažirani i žestoki.

Predviđeno vrijeme trajanja debate bilo je 90 minuta, a počela je u 21 sat po američkom vremenu (Atlanta), odnosno, u tri sata po hrvatskom. Pravila su bila unaprijed dogovorena i oba su ih kandidata prihvatila. Nije bilo publike u studiju, mikrofon je bio uključen samo onome tko ima riječ i nisu bili dozvoljeni nikakvi rekviziti ili unaprijed napisane bilješke. Kandidati su dobiti olovku, blok papira i bocu vode, to je sve. Svaki je imao dvije minute za odgovor i minutu za replike. Bile su predviđene i dvije stanke za reklame.

Moderatori su bili Jake Tapper, CNN-ov glavni dopisnik iz Washingtona i Dana Bash, CNN-ova glavna politička dopisnica.

Kandidati su se po dolasku na debatu odbili rukovati, a prvo pitanje upućeno je Bidenu.

Što biste poručili biračima koji tvrde da je pod Trumpom situacija u zemlji bila bolja?

BIDEN: Morate uzeti u obzir stanje koje me dočekalo. Milijuni su umrli od covida, a sjećate se što je govorio, da to nije ništa strašno. Bilo je potrebno oporaviti zemlju, omogućiti lijekove…

TRUMP: Ostavili smo zemlju u kojoj je tržište dionica bilo veće nego prije covida. Da nije bilo covida, ostali bismo najbolja ekonomija u povijesti. Oni to ne rade, inflacija nas ubija.

BIDEN: On se ponosi time što je nagradio bogate. Nema nijednog predsjednika od Hoovera koji je izgubio toliko radnih mjesta.

Pitanje za Trumpa: Kako biste osigurali da cijene ne porastu ako bi se tarife na uvoznu robu povećale za deset posto?

TRUMP: Cijene bi pale na taj način jer bismo spriječili da nas se krade kako je činila Kina. Da nije bilo covida, uspjeli bismo sa svim planovima. Sjetite se, u mom mandatu nije bilo rata, povukao sam vojsku iz Afganistana, ali došao je covid i onda nova administracija koja nas je pretvorila u zemlju trećeg svijeta. Omogućili su kriminalcima iz drugih zemalja da nas dođu uništavati i vanjski dug koji su napravili najveći je ikad.

BIDEN: Nitko nije toliko povećao vanjski dug kao njegova administracija. Da nije, imali bismo više za zdravstvo i potrebite.

TRUMP: On dovodi milijune na besplatnu skrb, zato dolaze. Uništit će socijalnu skrb i ne mogu vjerovati što se događa sa SAD-om. To mi govore i ljudi, a družim se s puno ljudi, čude se.

Pitanje za Trumpa: Biste li onemogućili pristup lijekovima za pobačaj?

TRUMP: Pitanje je kompleksno, ali zapravo je jednostavno. Omogućili smo da države donose vlastite odluke. Tako su ljudi odlučili. Uz iznimke. Vjerujem u iznimke kao u slučajevima silovanja ili incesta. Ali oni su ekstremi, žele ubijati djecu i kad imaju sedam ili osam mjeseci.

BIDEN: Učinili ste groznu stvar. Ustavni stručnjaci se nisu složili s ukidanjem “Roe vs Wade” jer ne valja ostaviti građanska prava u ruke države. Imate primjer žene koja je zbog toga umrla, nije joj pružena skrb, a govorilo se da ju je ubio migrant. Preživjela bi da je dobila skrb.

TRUMP: Ubojice dolaze u našu zemlju i siluju i ubijaju žene. Pobačaj je u nadležnosti država i to je vrlo liberalna odluka, u jednu ruku, a u drugu nije. Sve je u rukama ljudi. Svi su željeli to vratiti u nadležnost država i mnogi su predsjednici to pokušali, ali ja sam uspio.

BIDEN: Liječnici moraju donositi odluke, a ne države. Ako me ponovno izaberu, vratit ću taj zakon.

TRUMP: Eto, žele oduzeti život djetetu. Guverner Virginije htio je ubiti dijete nakon što izađe iz utrobe.

BIDEN: Lažeš. Ne zalažemo se za pobačaj u kasnom stadiju, sve je na liječnicima. A ovaj lik je postavio konzervativne suce u Ustavni sud i omogućio takve promjene zakona.

Pitanje za Bidena: Zašto bi vam birači trebali vjerovati da ćete riješiti migrantsku krizu?

BIDEN: Došli smo do situacije da se granice više ne mogu jednostavno prijeći jer smo povećali broj policije i ona je podržala moj stav. Zato sam promijenio zakon, da ne bi djeca bila razdvojena od majka i stavljana u kaveze, kao pod njim. Moja inicijativa je imati više policajaca na granici.

TRUMP: Ne znam što je htio reći na kraju, vjerojatno ne zna ni on. Otvorio je granice ubojicama i kriminalcima, svi nam se slijevalu i ovaj tip im je otvorio vrata. Sa mnom je granica bila najsigurnija u povijesti. Granična patrola, koja me podržava i možete ih pitati, to je potvrdila. Sad je granica najnesigurnija.

BIDEN: Jedini terorist koji je prošao granicu i ubio troje ljudi, dogodila se pod njime. Pretjeruje i laže.

Pitanje za Trumpa: Želite napraviti najveću deportaciju u povijesti, čak i ljude koji su desetljećima u Americi i imaju posao. Kako to mislite napraviti?

TRUMP: Živimo u štakorskom gnijezdu, ljude se ubija u svim državama jer nemamo državne granice zbog njegovih suludih i glupih politika. Ubijaju naše građane na neviđenim razinama, to su Bidenovi teroristički zločini. Strašno je što se događa, postali smo necivilizirana država nakon što je otvorio granice. Brzo moramo deportirati neke od tih ljudi. Žive u luksuznim hotelima, a naši veterani nemaju što jesti.

Pitanje za Trumpa: Jesu li Putinovi uvjeti za završetak rata s Ukrajinom prihvatljiv za vas?

TRUMP: Veterani ne poštuju ovog lika, možete ih pitati. Podržavaju mene, sram ih je njega. I da imamo pravog predsjednika, možda bi ga Putin poštovao. Kad je vidio kakav je, odlučio je ići u napad. To je njegov san, razgovarao sam o tome s njim. Ali, nije se usudio dok sam ja bio predsjednik. Isto tako, ne bi ni Izrael napao Hamas jer ne bi ni došlo iransko oružje njima u ruke, ja to ne bih dao.

BIDEN: Ovoliko bljezgarija nisam nikad čuo.

DANA BASH: Možete li odgovoriti na izvorno pitanje?

TRUMP: Taj rat nije trebao ni početi. Imamo lidera koji daje desetke milijardi dolara Ukrajini. Novac koji trošimo na ovaj rat, a ne bismo trebali jer do njega nije trebalo ni doći… Ja bih riješio to vrlo brzo, pustio bih Zelenskog i Putina da to učine.

BIDEN: Putin je ratni zločinac. Želi ponovno SSSR. Mislite da će se zaustaviti na Ukrajini, ako je osvoji? Oružje, ne novac, koji dajemo Ukrajini čini nas sve jakima.

Pitanje za Bidena: Što ćete učiniti kako biste zaustavili rat Hamasa i Izraela?

BIDEN: Svi su prihvatili plan koji sam predložio, a ima tri faze, prekid vatre i predaja taoca, prekid vatre i kraj rata. Hamas prvi mora prestati i mi ih pritišćemo. Hamas ne može nastaviti ovako, još uvijek šaljemo svoje stručnjake tamo i da sredimo Hamas kao i Osamu bin Ladena. Jako smo ih oslabili i nastavit ćemo se.

TRUMP: Vratit ću se na pitanje Ukrajine. Druge su nacije potrošile stotinu milijardi manje nego mi. Glavni tajnik NATO-a je rekao da sam napravio sjajan posao kad sam pozvao druge da uplate za NATO. On to nije učinio. Ovaj rat ima veći utjecaj na Europu nego nas. Što se tiče Hamasa i Izraela, Izrael želi taj rat, ne Hamas.

BIDEN: Koliko gluposti od tipa koji želi izaći iz NATO-a. Naša snaga leži u našim saveznicima. Možda je rat daleko od nas, ali moramo spriječiti veliki rat u Europi. To ćemo dobiti ako Putin osvoji Ukrajinu.

Pitanje za Trumpa: Što poručujete onim biračima koji vjeruju da ste prekršili zakletvu 6. siječnja tijekom napada na Capitol i biste li to ponovili?

TRUMP: Reći ću vam nešto o 6. siječnju. Imali smo najjaču granicu, niske poreze i bili smo poštovani diljem svijeta. Kad je on došao na vlast, postali smo hrpa glupana. Poniženi smo.

Jake Tapper: Možete li odgovoriti na pitanje?

TRUMP: Nisam ih nikad podržao, Nancy Pelosi je rekla da preuzima odgovornost. Rekao sam joj da dolazi puno ljudi, nije poslala Nacionalnu gardu. Rekao sam joj.

BIDEN: Poticao ih je, preklinjali su ga ljudi oko njega da ih prekine, da učini nešto kako bi ih prekinuo, a on je govorio da su veliki domoljubi. Sad kaže da će osuđene pomilovati. Imamo ih na različitim sudovima, uključujući Vrhovni sud i svi kažu da je ovaj tip odgovoran za to jer nije ništa učinio kako bi ih spriječio.

TRUMP: Sramite se, vi ste poticali prosvjede u Portlandu i Seattleu. Odmah sam tamo poslao Nacionalnu gardu i sve sam spriječio. Zato, ovo što priča, nema veze s vezom. Oni su uništili sve informacije koje su našli jer smo dokazali da smo imali pravo i zato bi trebali završiti u zatvoru.

BIDEN: Jedini osuđenik ovdje je čovjek kojeg gledam i činjenica je da laže. Ništa nije učinio da bi spriječio napad na Capitolu. To nisu domoljubi.

Pitanje za Trumpa: Rekli ste da ćete se osvetiti protivnicima kad postanete predsjednik, na što ste mislili?

TRUMP: Rekao sam da će moja odmazda biti ta da će ova zemlja biti oslobođena. Kad govorimo o osuđenicima, njegov sin je zločinac. I Joea bi možda trebalo osuditi za sve one smrti na granici i zato što je rekao Ukrajincima da će im dati milijarde dolara za protuusluge. Ja kažem da im nećemo dati milijun dolara ako ne promijene zakon. Ništa nisam pogriješio.

BIDEN: Sama pomisao da sam učinio nešto pogrešno u odnosu na ovo što govoriš je grozno i laž. Ne možeš se osvećivati nijednom Amerikancu jer si predsjednik, to je pogrešno. Još ima zločina za koje si optužen. Koliko milijardi dolara si morao isplatiti za seks s porno glumicom i to dok ti je žena bila trudna. O čemu govoriš? Imaš moral kao uličarka.

TRUMP: Nisam imao odnos s pornozvijezdom. Sve su to laži i podmetanja, ali pomoglo mi je jer mi popularnost raste, ljudi mi vjeruju.

Pitanje Trumpu: Hoćete li išta poduzeti kako biste usporili klimatsku krizu?

TRUMP: Imali smo najbolje brojke u pogledu okoliša u povijesti, najčišću vodu, stručnjaci su mi dali tu statistiku.

BIDEN: Nemam pojma gdje se on nalazi kad govori ovako nešto. Donio sam najopsežniji klimatski zakon u povijesti. Govori da će imati najčišću vodu? Ništa nije učinio za okoliš. Izašao je iz Pariškog sporazuma.

TRUMP: On je bio katastrofa, koštao nas je previše, krali su od nas, spasio sam nas. Imam najveće srce ovdje na pozornici, želim brinuti o ljudima, a oni uništavaju našu zemlju.

BIDEN: Napredovali smo i nastavljamo napredovati. Ideja da on ima najveće srce ovdje i da ga doista brinu zagađenje i klima… Nikad nisam vidio neki takav pokazatelj kod njega.

Pitanje za Bidena: Kako zadržati socijalno osiguranje solventno?

BIDEN: Najveća ideja je pobijediti ovog čovjeka jer se želi riješiti socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Ta ideja da ne trebamo podržavati naše starije je smiješna. Bez naših poteza 40 milijuna ne bi imalo osiguranje.

TRUMP: Cijeli život imam posla s političarima, ali nikad nisam vidio da itko laže kao ovaj tip. Gleda vas u oči i laže. Širi dezinformacije i netočne informacije. On uništava sustav socijalnog osiguranja jer nam se milijuni slijevaju u zemlju i koriste to, uzimaju mjesta našim građanima. Nevjerojatno što rade našim veteranima, koji su na ulici, a ovi ljudi u hotelima.

Tko bolje igra golf?

Pitanje za Trumpa: Kakvog ste fizičkog i mentalnog zdravlja?

TRUMP: Odličnog, svi liječnici su to potvrdili. Mislite da bih tako igrao golf? Prošao sam i kognitivne testove, liječnik je rekao da nikad nije vidio tako dobre rezultate. Ovaj (Biden, op.a.) me izaziva na golf meč, ali on ne može ni puknuti lopticu.

BIDEN: Ima 195 centimetara i oko 120 kilograma, to sve govori. A kakvog je kognitivnog stanja potvrđuje ovo što tu govori. I možemo igrati golf, bolji sam od tebe.

TRUMP: Nisi, to je laž.

BIDEN: Molim te.

TRUMP: Ne ponašaj se kao dijete.

BIDEN: Ti se ponašaš kao dijete.

Debata se okrenula prema odnosima s Rusijom i potencijalnim Trećim svjetskim ratom.

TRUMP: Da sam ostao na vlasti, rata nikad ne bi ni bilo, Putin meni ništa nije mogao uzeti ni napraviti, slušao me. Ukrajina je zbog njegovih glupih odluka ostala bez gradova i ljudi. Da sam bio predsjednik, ne bi ga ni bilo. Ali, prevaren sam na prošlim izborima, suludo… Nisam se mislio nakon toga ponovno kandidirati, ali kad sam vidio kako uništava našu zemlju, morao sam. Inače bih bio na nekoj lijepoj lokaciji. Ljudi znaju o čemu je riječ.

BIDEN: Ti se samo žališ i cmizdriš. Prvi put kad si izgubio, žalio si se sudovima diljem zemlje, a nijedan ti nije dao za pravo. Svejedno, nastavio si širiti laž o krađi iako nema dokaza za to. Ti ne možeš podnijeti poraz, nešto pukne u tebi.

Nakon završnih govora u kojima su ponovili napade jedan na drugoga i istaknuli ključne poruke iz programa, a koje se tiču gospodarstva, pobačaja, migranata i ratova u Ukrajini i Gazi, zaključena je prva debata.

