Penavin obračun s Radićem: “Ako netko iz DP-a neće u prve redove, ne može upravljati strankom! Ne trebaju nam marionete!”

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu predaje kandidatura za unutarstranačke izbore Domovinskog pokreta. Između ostalog, predsjednik Domovinskog pokreta rekao je da netko tko neće u prve redove stranke, ne može upravljati istom te je još jednom pozvao članove na kandidaturu, ako to žele.

Podsjetimo, Unutarstranački izbori u DP-u održavaju se 31. kolovoza.

“S ovima ljudima ovdje želim nastaviti posao koji smo započeli, osigurali smo kontinuitet pobjeda i dobrih rezultata, postali smo vladajuća većina u Saboru i dio izvršne vlati. Želimo poručiti biračima da smo oni koji smo voljni preuzeti odgovornost i oni koji su poštovali volju birača, birači su tražili promjenu smjera i tako je nastala ova vladajuća koalicija”, započeo je Penava konferenciju za medije.

“Znam da mnogima smetamo…”

“Znam da mnogima smetamo i onima s lijeva, ali i onima s desna, koji su jako glasni i vidimo ih po nekim izjavama o DP-u pa čak i u redovima DP-a. Prozivaju se naši ministri, naši zastupnici jer nisu u par mjeseci okrenuli Hrvatsku naopako. Domovinski pokret nije od jučer i ne dajemo obećanja u prazno i ne mislimo da se stvari mogu promijeniti tijekom noći”, dodao je.

Penava je rekao da SDSS više nije sastavni dio Vlade: “To je činjenično tako i tako će i ostati”, kazao je.

“Znali smo da ovo neće biti lagan zadatak, ali mi ćemo svoja obećanja ispuniti. Da bi to napravili potreban nam je kontinuitet i timski rad”, istaknuo je.

“Ako netko ne može u prve redove, taj ne može upravljati strankom. Ako netko zbog tereta ne može u prve redove, za njega ima mjesta u stranci, ali ju ne može predvoditi. Domovinskom pokretu ne trebaju marionete”, navodi Penava.

“Gdje su bili dok smo kovali pobjedničke rezultate?”

Penava je istaknuo da je odgovoran za sve što se događala u DP-u: “Stava sam da se više dogodilo onog dobroga. Vodio sam DP dok smo bili u oporbi i želim ga voditi dok smo vladajući. Pitam se gdje su ovi što se žale i što im svašta smeta, bili dok smo u vatri kovali pobjedničke rezultate i doveli DP u poziciju vlasti. Demokratska smo stranka i svatko ima pravo na kandidaturu i na izbore”, kazao je.

Penava je još jednom pozvao sve članove stranke da se kandidiraju na unutarstranačkim izborima ako to žele.

“S ovakvim rezultatima, samo onaj tko ne želi DP-u dobro, može razmišljati drugačije”, naveo je.

Stipo Mlinarić Ćipe kazao je da se kandidirao za zamjenika predsjednika DP-a: “Probat ćemo promijeniti Hrvatsku i odvesti je na pravi put, a to je vukovarska Hrvatska. To je ta Hrvatska za koju ćemo se boriti, da se borimo za nestale, da ratni zločini budu kažnjeni, a ne da nam u bivšoj Vladi sjede osobe koje su sudjelovale u neprijateljskim snagama. DP je izbacio takve ljude iz Vlade, to je veliki uspjeh za DP. Izuzetna mi je čast što ću se kandidirati za zamjenika Ivanu Penavi, biti zamjenik je velika čast, ali to je protokolarna obveza i to nije predsjednik u sjeni”, naveo je.

“Siguran sam u pobjedu”

“Siguran sam u ovaj tim i u pobjedu te pozivam sve da se kandidiraju, a ne da preko medija puštaju neke balone da je raskol u DP-u, nema raskola”, dodao je.

Penava je naveo da nema informaciju hoće li se Mario Radić kandidirati za neku funkciju: “Ne znam da postoji struja Marija Radića unutar DP-a i gledam istupe neki naših članova i ne mogu vjerovati što čujem. Osjećam da DP smeta kao čimbenik vlasti, ali da to čine ljudi iz DP-a, ne mogu vjerovati”, kazao je.

“Bojim se da iz kuta predsjednika neću moći zaustaviti procese kada počnemo analizirati što je tko rekao”, dodao je predsjednik DP-a.

“Odškrinuo sam vrata…”

Penava je kazao da je čuo različite priče kako on nema podršku: “Odlučili smo pozvati ljude koji su stranka i da vidimo tko čime raspolaže, tu su ministri, državni tajnici, saborski zastupnici. Odakle vam pravo lagati, manipulirati, da imate većinu i da ništa ne valja, da se svi bune. Koji su to svi? Možda Dujmović, Bujanec koji su na platnom popisu Z1 televizije, je li to Peternel ili Dobrović, kojeg bi volio da upitate kakve odnose ima s Pevexom”, rekao je.

“Malo sam samo odškrinuo vrata i govorim takvima da se ne služe takvim sredstvima”, dodao je.

Penava se dotaknuo i Igora Peternela: “Kada Peternel postane gradonačelnik Zagreba, onda će Zagreb imati puno veći broj delegata. Jedan je uvjet da dobije podršku, a to je da prestane praviti štetu DP-u. Ako neki ljude žele srušiti DP, to će se uskoro pokazati”, istaknuo je.

Predsjednik DP-a je odgovorio na pitanje kada je došlo do raskola između njega i Marija Radića: “Nije došao određeni trenutak. Sve je bilo u redu i danas bi bilo da ne svjedočimo ovom napadu. Vi i ja znam tko ima kapital”, kazao je.

Dodao je da problem između njega i Marija Radića ne može ugroziti Vladu.

