Kovačević objasnio kako je izgledao sastanak s Plenkovićem oko rafinerije Sisak

Bivši šef Janafa i Uskokov optuženik Dragan Kovačević izjavio je u četvrtak na saslušanju pred Antikorupcijskim vijećem u Saboru da je na sastanku u Vladi premijer Andrej Plenković sugerirao da se potpiše memorandum koji bi značio gašenje sisačke rafinerije, što je Kovačević odbio.

Iznoseći svoja tvrdnje o ulozi premijera Andreja Plenkovića i bivšeg ministra Tomislava Ćorića u vezi preusmjeravanja nafte Mađarskoj, Kovačević je rekao da je taj sastanak bio pripreman na razini ministara, a pritisak za gašenje rafinerije se provodio 10 godina.

Jednostavno se tražilo da sisačka rafinerija bude zatvorena jer stvara gubitke, kaže Kovačević dodajući kako je on to odbio jer to nije samo pitanje korporativnih već i strateških i nacionalnih interesa.

Ustvrdio je kako je sastanak u Uredu premijera održan jedanput, a uz njega i Plenkovića sudjelovali su Ćorić, tri savjetnika Plenkovića i zamjenica predstojnika Ureda Tena Mišetić.

Ispričao je da je bio pozvan na konzultacije kako bi rekao što misli o tome, a tvrdi kako im je ponovio isto što i prije nekoliko godina – da to nije dobro.

Kovačević kaže da je Ćorić zauzeo poziciju “hoće-neće”, ali je Plenković sugerirao da se s tim memorandumom ide.

“Mislio sam da će predložiti Skupštini moju smjenu, Janaf je tad imao najbolje rezultate i nije me bilo lako zamijeniti”, rekao je.

Sukus je tog memoranduma da se u Sisku napravi spoj prema Janafu kako bi nafta iz skladišnih kapaciteta Ine mogla ići u naftni tok prema Mađarskoj, što bi, po njegovoj ocjeni, značilo gašenje sisačke rafinerije.

Na javno saslušanje nisu došli premijer, Ćorić i bivša predstojnica, a vladajuća većina tvrdi da javna saslušanja mogu održavati samo matični saborski odbori. HDZ-ovci su odbili doći na sjednici Vijeća jer joj ne žele dati legitimitet budući da je smatraju nezakonitom.

