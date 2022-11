Podijeli:







Izvor: N1 / T.G.

Dea Redžić, urednica Premium izdanja Večernjeg lista, komentirala je u Newsnightu rušenje i izgradnju novog stadiona na Maksimiru.

“Maksimir je zamišljen kao otvoreni tip stadiona. Bio je spojen s bazenom na Sveticama i to je trebao biti kompleks. Po nekim grubim izračunima, u njega je uloženo oko milijardu kuna, a imamo to što imamo. Krajnje je vrijeme da se to riješi, osim ako ne želimo da ostane kao spomenik korupciji. Bitno je i tko će izvesti taj projekt do kraja i tko će potaknuti političare da svojom voljom završe tu priču”, rekla je.

VEZANE VIJESTI Savjetnik za sport: Za gradnju stadiona u Maksimiru prvi je na potezu grad Arhitekt: Za nacionalni stadion postoji pet boljih lokacija od Maksimira

Kako navodi, nije potpuno jasna struktura financiranja projekta. “Prije svega moramo znati da to nije nešto što će se dogoditi sutra. Prvo će se godinu dana rješavati papirologija. Za sada se vode razgovori s crkvom oko dijela zemljišta koji je njihov. Grad Zagreb je voljan osigurati zemljište, no oko stadiona se i dalje politizira. Neki će pitati podržava li aktualna vlast u Zagrebu trenutno vodstvo u Dinamu. Ne treba raditi situaciju u kojoj se potvrđuje nešto što nije legitimno. Dinamo, koji je trebao biti naš, na kraju ispada privatan klub. Mislim da smo zaslužili, s obzirom na sav novac koji smo dali, da se i građanima nešto vrati, pa da negdje možemo normalno pogledati utakmicu”, rekla je.

Upitana hoće li se izmjenama Zakona o sportu potaknuti obnavljanje i ostalih stadiona u Hrvatskoj, Redžić odgovara: “Nadam se da hoće. Poljud vapi za obnovom i svaka veća bura mu nanosi štetu. Bilo bi dobro da se ide u tu priču, a bilo bi dobro da se i u gradovima poput Koprivnice i Zadra izgrade adekvatni stadioni. Važno je što će reći i Andrej Plenković reći i u kojem će se trenutku krenuti u izgradnju. Druga važna stvar je uloga Zvone Bobana, koji je jedna od ikona Dinama. Kada pomislimo na Dinamo, pomislimo na Bobana i njegov potez na Maksimiru. Dugo je odbijao biti u nogometu, a kako je ušao u najveći problem hrvatskog nogometa i mene zanima. Koliko sam uspjela doznati, on je jako optimističan i uporan”, rekla je.

“Daleko ćemo mi doći dok taj zakon nama omogući da se počne graditi taj stadion, ali važno je znati koliko ljudi poput Bobana znače u toj priči. Ako se on izbori da građani Hrvatske dobiju stadion, bit će to jako zanimljiv trenutak”, rekla je.

Kaže da s navijačima postoji veliki problem. “Njima se bave političari kao sredstvom okršaja. Svi to vole komentirati, ali malo tko se bavi meritumom priče. Zanima me kakve veze ima skupina od 50 ljudi koji su se potukli u Novom Zagrebu s nogometnom utakmicom na Maksimiru? Tu se ne radi o navijačkim neredima, nego o nasilju. Koliko znam, on nisu tamo došli pod grbovima klubova, niti su došli na utakmicu. Oni su došli s namjerom da se potuku, a mislim da to i nije toliki problem. To su skupine izgubljenih ljudi kojima treba pokazati da ima i drugih stvari u životu”, rekla je.