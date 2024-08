Letica o Severini i špijunu u Beogradu: Srbija nastoji prebaciti lopticu sa svog teritorija

Podijeli :

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o navodima srpskih medija da je Srbija uhitila hrvatskog špijuna, ali i o privođenju pjevačice Severine na srpskoj granici.

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić u ponedjeljak je ponovio tvrdnje srbijanskih medija da je na području Beograda uhićen ‘hrvatski špijun’ i potvrdio je da je na granici s Hrvatskom zbog verbalnog delikta zadržana pjevačica Severina.

“To je Vučićeva politika”

Ante Letica odgovorio je na pitanje trebali li vijesti o uhićenom ‘hrvatskom špijunu’ i privođenju Severine promatrati kao povezane.

“Može ih se promatrati zajedno u smislu Vučićeve politike u kojoj on stalno traži neprijatelje, posebno na hrvatskoj strani i stalno pokušava poremeti odnose Hrvatske i Srbije. On kada razgovara stalno se referira na Hrvatsku i Hrvate, zaprijetio je da će pokazati što hrvatske službe rade u Srbiji, bilo je i uhićenje osobe za koju je tvrdio da radi za kosovske službe. Aleksandar Vučić želi odvratiti pažnju sa svojih problema, da prebaci sve na međunarodni plan, da optuži druge što je i njegova konstanta politika”, kaže Letica.

“Srbija mora proći katarzu”

“Srbija još uvijek, unatoč želji za približavanjem europskim integracijama, nije demokratska zemlja i ima problema. Mora proći katarzu da bi se približila zapadnim demokracijama ako ona to hoće i ako to hoće njezini građani, ako neće, sretan im put”, dodao je Letica.

Letica se osvrnuo i na uhićenje osobe koja je optužena za špijunažu u korist Hrvatske: “Mislim da smo mi svi nasjeli na tu priču jer su oni to prvo pustili medijima i to medijima koji su pod izravnom kontrolom Vučića. Ivica Dačić je potvrdio da se radi o navodnom hrvatskom špijunu, treba vidjeti o čemu se točno radi. To je vjerojatno jedan spin kojim Srbija nastoji prebaciti lopticu sa svog teritorija na teritorij drugih zemalja.”

“Srpske službe rade u Hrvatskoj pa se može očekivati kontra udar”, dodao je Letica.

