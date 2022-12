Luka Modrić dobio još jedno priznanje od FIFA-e

Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a kapetan Luka Modrić dobio je još jedno priznanje od FIFA-e.

Naime, Modrić je proglašen trećim najboljim igračem na ovom turniru. Treba podsjetiti da je prije četiri godine, u Rusiji 2018. godine Modrić osvojio Zlatnu loptu za svoje nastupe na SP-u kada su Vatreni osvojili srebrnu medalju.

Following the Golden Ball award four years ago, #Croatia captain @lukamodric10 has been awarded as the third best player at the #FIFAWorldCup in Qatar, behind Messi and Mbappe! Congrats, Luka! 🤜🤛 #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/2N2Rq6xwmP