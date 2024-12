Marija Selak Raspudić zahvalila na podršci jednom čovjeku: “Meni je to značilo čitav svemir!”

Podijeli :

Kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić dala je izjavu za medije nakon što je DIP objavio rezultate izbora.

“Prije svega sam zahvalna ljudima koji su mi iskazali svoje povjerenje. To pokazuje da u Hrvatskoj itekako ima prostora za nešto izvan duopola”, kazala je Selak Raspudić.

Ističe da je kroz kampanju artikulirala nešto što je politički centar.

“Mislim da je to izrazito važno reći. Ja nisam išla prema kampanji sa snažnim i agresivnim emocijama, a sa skrivenim kartama. Išla sam vrlo otvoreno i racionalno prema političkom centru i on sada ima svoj politički glas.”

“Ovo je tek početak”, kazala je i naglasila da je to najbitnija poruka koju danas šalje.

Selak Raspudić tvrdi kako su neke stvari u političkom životu u RH procesi te da ništa ne ide preko noći.

“Treba vremena da ljudi u Hrvatskoj ponovno počnu do kraja vjerovati da je alternativa moguća, da prestanu glasati protiv nečega. To je ono na temelju čega je Zoran Milanović dobio povjerenje. On ga nije dobio kao Zoran Milanović, nego zato što je protiv HDZ-a”, poručila je.

Posebna zahvala Draženu Budiši

Naglasila je kako je ona u predsjedničku utrku krenula bez ijednog eura. Posebno je zahvalila Draženu Budiši.

“On nas je prvi podržao, meni je to značilo čitav svemir. Nije bitna samo ona konkretna politička podrška na način da će vam donijeti glasove zato što je to stranačka infrastruktura. Postoje neke stvari koje se odnose na vaš duh, a meni je to značila podrška Dražena Budiše, kao nekoga tko je sudjelovao u Hrvatskom proljeću”, rekla je Selak Raspudić.

“Džabe svih stranačkih infrastruktura kad nemate nešto u što vjerujete i ako nemate ljude oko sebe koji vjeruju. Mi smo okupili potpuno nove ljude oko sebe. Započeli smo ozbiljnu političku priču i naše vrijeme tek dolazi.”

Lokalni izbori?

Na pitanje hoće li izaći na lokalne izbore, odgovara da takav tip kalkulacije nisu radili.

“Čekali smo da vidimo što će se dogoditi. Istrčali smo od nule. Ja se nisam dogovorila s nekim tajkunom koji mi je obećao milijune da financira moju kampanju. Ja sam stala kao jedna žena, kao majka, kao osoba, koja želi mijenjati stvari u svojoj državi i rekla ‘idem’. Pokazalo se da smo trenutno treća snaga u državi. To naravno obvezuje i sigurno da bih željela da se svi ti ljudi koji su se po prvi puta okupili u ovoj političkoj priči da nastave svoj politički put zajedno. U krajnjoj linij to od nas očekuju i građani RH”, kaže i dodaje kako ima vremena da se infrastrukturno okupe.

