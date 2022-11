Matić: Ruski oligarsi su u Njemačkoj vidjeli obećanu zemlju

Podijeli:







Izvor: N1

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić javio se iz Njemačke te je u Newsroomu komentirao istragu protiv ruskog oligarha Ališera Usmanova.

“Idealan je dan da se malo popriča o tome kako njemačke vlasti djeluju protiv netransparetnih ruskih poslovnih ljudi ili onih koji se izdaju za poslovne ljude, a o čijem se poslovanju ne zna baš puno osim toga da posjeduju basnoslovne svote”, rekao je.

Navodi kako se ovdje konkretno radi o raciji njemačkih istražnih organa.

“Jake snage njemačkog državnog odvjetništva pretresle su urede švicarske banke UBS u Frankfurt na Majni i u poslovnicama u Munchenu. Ne radi se o istrazi protiv banke nego se radi o postupku protiv ruskog oligarha i bliskog Putinovog suradnika Ališera Usmanova“, rekao je pa dodao: “Oni pokušavaju prikupiti dokaze za ono što ga se sumnjiči i tereti, a to je utaja i pranje novca te skrivanje novca od njemačke porezne uprave”.

Kaže da svota o kojoj se radi iznosi 555 milijuna eura.

“Za tu se svotu sumnja da ju je parkirao sa strane i nije dao njemačkim poreznim vlastima iako je to na temelju njegovih poslovanja pripadalo njemačkoj državi”, kazao je.

Smatra da treba naglasiti da njemačke vlasti nisu pretjerano pokazale interesa za Usmanova i ruske oligarhe, no sve se promijenilo kad je započeo rat u Ukrajini pa je EU uvela sankcija prema određenim ljudima.

“Tek onda su te sankcije natjerale njemačke vlasti da provjere luksuzne živote oligarha. Danas je jedan od tih istražnih postupaka bio u tijeku, a već prije mjesec ili dva je obavljena racija na njegovom imanju blizu Munchena”, rekao je.

Navodi kako malo detaljnije gledanje u poslovne knjige dugo nikoga nije zanimalo i zato su ruski oligarsi u Njemačkoj vidjeli obećanu zemlju.

“Oni nisu mogli, niti su morali očekivati ikakve probleme, a s uvođenjem EU sankcija Nijemci su bili prisiljeni na to da malo detaljnije počnu gledati što se radi. Njemačka savezna banka je zadužena za monitoring raznih transakcija i početkom proljeća njemačka vlada je shvatila da su neke stvari zaboravili napraviti te da nemaju zakonsku regulativu kako strane bogataše natjerati da daju na uvid državi koliko njihove imovine pripada njemačkoj poreznoj upravi”, rekao je pa dodao: “Zatim su nabrzinu sklepali jedan zakon po kojem ruski i arapski oligarsi i svi drugi bogataši moraju dostaviti poslovne podatke, prihode i rashode njemačkim državnim organima, no, njih to nije previše zabrinulo”.

Navodi da ni nakon nekoliko tjedana nakon stupanja zakona na snagu, njemačke vlasti nisu dobile nijednu jedinu informaciju o imovini tih ljudi.

VEZANA VIJEST Oligarh se odrekao ruskog državljanstva: Neću imati veze s fašističkom zemljom

“Novim je mjerama predviđeno uvođenje kočnice za cijene plina i cijene električne energije i za građane i za firme. Što se tiče kočnice na cijene plina ona bi trebala stupiti na snagu od ožujka 2023. Do 80 posto potrošnje građani će plaćati povlaštenu cijenu koja iznosi 12 centi po kilovat satu. Zašto 80 posto? Država na taj način želi potaknuti građane da štede. Država im time poručuje: Smanjite potrošnju i uživajte u povlaštenim cijenama. Ako ne štedite, onda plaćajte skuplje. To znači godišnju uštedu do tisuću eura. Kočnice na cijenu struje trebale bi stupiti na snagu od 1.1. sljedeće godine, a isto se odnosi na 80 posto potrošnje gdišnje, a ona iznosi 40 centi po kilovat satu.

Dotaknuo se i cijena javnog prijevoza u Njemačkoj.

“Po dogovoru saveznih vlasti i ministarstva mjesečna karta za prijevoz koštati će 49 eura, građani bi svaki mjesec plaćali toliko i mogli bi se voziti po cijeloj Njemačkoj. U Berlinu mjesečna karta za cijeli grad već sad košta 29 eura. Taj će novi model Njemačku koštati 3 milijarde eura”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.