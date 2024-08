Posavec o raskolu unutar DP-a: “Kao da gledate film, jedete kokice i čekate rasplet”

Podijeli :

Međimurski župan i predsjednik Nezavisne platforme Sjever Matija Posavec gostovao je u N1 Studiju uživo s Domagojom Novokmetom gdje je komentirao 100 dana Vlade, ali i unutarstranački raskol unutar DP-a.

“Raskol unutar Domovinskog pokreta je kao neki film gdje sjedite, pratite, gledate, jedite kokice i čekate rasplet situacije”, komentirao je Posavec trzavice u Domovinskom pokretu.

Odgovorio je i na pitanje bi li mu, ako do raskola unutar DP-a doista dođe, bilo prihvatljivo biti dio većine ove stranke i je li taj poziv možda već dobio.

“Nije me nitko zvao niti je to bila tema od parlamentarnih izbora. Ja sam uvjeren da tog scenarija neće niti doći odnosno ne mislim da će se nešto dogoditi u samoj strukturi Sabora. Moguće da će unutarstranačke prepirke u DP-u rezultirati cijepanjem klubova, ali da će doći do preslagivanja i novih izbora mi je teško zamisliti”, kaže Posavec.

100 dana Vlade

Posavec se osvrnuo i na 100 dana Vlade i odgovorio na pitanje po čemu ćemo ih pamtiti.

“Ni po čemu. Vladi 100 dana nije ni trebalo jer to je u velikoj većini Vlada kontinuiteta. Većina ministara je ostala. Došla su nova tri ministra od kojih ja još nisam čuo koji je njihov plan i program.

I nakon 100 dana oni će se bar još mjesec dana baviti tim unutarstranačkim trzavicama.

Ima toliko izazova, toliko problema da mi je žao da se toliko vremena troši ili na godišnje odmore ili na unutarstranačke sukobe”, zaključio je Posavec.

