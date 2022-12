Messi, Ronaldo, Neymar… Perišić u društvu najvećih

Hrvatska je nakon penala slavila protiv Japana ukupnim rezultatom 4-1 i izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Za prolazak u polufinale Vatreni će igrati u petak protiv Brazila.

Ivan Perišić postigao je izjednačujući pogodak i tako se upisao u društvo nekih od najvećih nogometaša današnjice.

Naime, samo je pet igrača zabilo na posljednja tri Svjetska prvenstva. To su Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri, Neymar i naš Ivan Perišić.

Perišić na velikim natjecanjima igra od Eura 2012. godine, a od tada je zabio devet golova – pet na svjetskim prvenstvima, četiri na europskim. Ovaj protiv Japana bio je deseti pa je sada prestigao Davora Šukera koji ima devet golova na svjetskim i europskim prvenstvima.

