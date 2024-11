Milanović: Bruxelles nije glavni hrvatski grad, to nije bio ni Beograd ni Pešta ni Beč!

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović je u ponedjeljak sudjelovao na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj povodom Dana Općine i blagdana svetog Martina biskupa, zaštitnika Župe i Općine.

Priopćenje predsjednika Zorana Milanovića prenosimo u cijelosti:

„Ovdje se živi bezbrižno i živi se mirno. To ako sačuvamo, napravili smo sve“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović upozoravajući kako su „vremena u kojima živimo i događaji oko nas užasno komplicirani, nikada kompliciraniji nisu bili”.

Govoreći o situaciji u svijetu, dodao je kako se u takvim situacijama „treba povući malo u sebe, baviti se svojim poslom i svojim novcem te gledati kako da se taj novac zasluži”.

Tu se teže dolazi do eura

„Tu u blizini je granica na Muri preko koje su nama prijateljske, bliske i srodne države i narodi, Slovenci i Mađari. Ali, ono dalje je daleko, Bruxelles nije glavni hrvatski grad, to nije bio ni Beograd ni Pešta ni Beč, a bili su relativno blizu.

Bruxelles je daleko i prepustimo li drugima da u naše ime donose užasno važne odluke koje se tiču, na kraju krajeva, života i smrti, rata i mira, onda ova država ne služi svrsi. To je naša država, to su naše granice, to su naši ljudi i to je naša kultura!“, istaknuo je Predsjednik.

Za Međimurje je predsjednik Milanović rekao da je kraj koji ima vrijednosti njemu svojstvene i da nisu usporedive niti s jednim dijelom Hrvatske. „Ovdje se radi, proizvodi i teže se zarađuje, teže se dolazi do eura i to je put“, rekao je Predsjednik.

Nadalje, u prigodnom obraćanju predsjednik Milanović zaželio je Međimurcima da što više europskih fondova „izvuku u svoju korist“. „To nisu fondovi koji će se moći direktno preliti u novac i zaradu. Mi o tome ovdje pričamo, o novcu i zaradi između kojega stoji znak jednakosti sa snagom i neovisnošću.

To su lijepi novci za projekte koji pomažu da se promijeni infrastruktura, ali ne da se direktno više zarađuje jer za to nitko ne daje novac“, rekao je predsjednik Milanović.

Odnos sila i moći

U tom smislu, dodao je kako je Toplice Sveti Martin, u kojima se održala svečana sjednica Općinskog vijeća Sveti Martin na Muri, kupila velika njemačka firma. „Ne znam da je neka hrvatska firma kupila neke toplice u Njemačkoj.

To je odnos sila i moći, snage i interesa, njega treba biti svjestan i ne zanositi se grandioznim idejama. Mi moramo izvući maksimum od onoga što Europa nudi nama, znati gdje je naš prostor, koje su naše vrijednosti i gledati svoj posao“, zaključio je hrvatski Predsjednik.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri Ivica Kutnjak, načelnik Općine Martin Srša, župan Međimurske županije Matija Posavec i zastupnik u Hrvatskom saboru, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ljubomir Kolarek.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

