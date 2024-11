Milanović: O tome se nije moglo odlučivati u Pešti, Beču, još manje u Beogradu, ne može ni u Bruxellesu

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Koprivnici je sudjelovao na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Grada.

„Svijet se nepovratno mijenja i modeli na koje smo navikli nisu isti, mijenjaju se. Naprosto, tome ćemo se morati prilagođavati i u tome možemo prihvatiti dobronamjerno i tuđi savjet, ali nikada vodstvo. Odluke se donose ovdje, u ovim domobranskim ‘hižama’, samo kod nas. U protivnom bit ćemo zaboravljeni“, rekao je danas predsjednik Republike Zoran Milanović te još jednom naglasio da moramo gledati sebe i svoje interese.

“Kako se o tome nije moglo odlučivati ni u Pešti, Beču, još manje u Beogradu, ne može se odlučivati ni u Bruxellesu“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Milanović Primorca nazvao “pohlepnim zgrtačem nekretnina”: “Ovoga samo Plenković i klika mogu željeti za predsjednika”

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović osvrnuo se na predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, naglasivši kako ishod tih izbora može imati široke posljedice na globalnu stabilnost i mir. „Ishod američkih izbora tiče se i nas, kako zbog mira u Europi, tako i zbog mira na Bliskom i Srednjem Istoku. U Iranu, Palestini i Izraelu važno je da masakri i ubojstva nevinih ljudi konačno prestanu. Potrebno je da ljudskost pokuca na vrata. Sve su to stvari koje će za nekoliko dana možda biti drukčije,“ poručio je predsjednik Milanović.

“Svijet će nakon ovih izbora…”

“Sutra su izbori u Americi, iako oni traju već danima zbog načina glasanja putem interneta, a sam način glasanja otvara prostor za nepovjerenje i sumnju u izborne rezultate, za razliku od našeg sustava, gdje su izbori organizirani na način koji zadržava povjerenje građana. Svijet će nakon ovih izbora možda izgledati isto kao dan ranije, a možda i bitno drugačije,“ dodao je predsjednik Milanović, naglasivši važnost da Hrvatska ostane usmjerena na svoje specifične interese i očuvanje nacionalnog suvereniteta.

Predsjednik Republike istaknuo je kako je Hrvatska dio Europske unije i NATO-a, ali prije svega suverenitet mora biti temelj svakog vanjskog djelovanja. „Prije svega Hrvatska domovina — Koprivnica, Podravina, Dalmacija, Zagreb. Trebamo stalno raditi na zaštiti sebe, svojih ljudi i svojih interesa jer nikada ne smijemo izgubiti pravo da odlučujemo sami o sebi.“, kazao je.

U tom kontekstu predsjednik Milanović je govorio o značaju razvoja domaćih resursa, pri čemu je naglasio važnost ulaganja u obrazovanje i infrastrukturu, poput nedavno otvorenih studentskih i đačkih domova u Koprivnici, te prometne povezanosti s Križevcima.

“Gradovi poput Koprivnice predstavljaju pozitivan primjer održivog razvoja, ali važno je naglasiti da sami europski fondovi neće učiniti Hrvatsku bogatijom ili konkurentnijom. Oni su sredstvo koje treba pametno iskoristiti, ali pravo bogatstvo dolazi iz ulaganja u vlastite resurse i stratešku proizvodnju,“ rekao je Milanović.

Predsjednik je također istaknuo kako Hrvatska mora nastojati ostvariti što veću ekonomsku samodostatnost, posebice u ključnim sektorima. „Važno je da proizvodimo ono što nam je ključno, primjerice hranu i osnovne obrambene resurse. Obrana je temelj države, a ona postoji zbog ljudi, ne zbog granica na karti ili zastava, nego upravo zbog nas,“ zaključio je predsjednik Milanović.

Milanović se oglasio nakon sastanka s vojnim vrhom

Nadalje, predsjednik Milanović naveo kako je kod nas jedan cijeli niz vještina u opasnosti da nestane i izumre. Pri tom je kao primjer naveo nekadašnju proizvodnju i konstrukciju podmornica dužine do sedamdeset metara u hrvatskim brodogradilištima „To su vještine koje same po sebi danas možda nemaju neku uporabnu vrijednost. To ne zna napraviti svatko i radilo je malo država u svijetu, među njima i Hrvatska. To je znanje koje samo po sebi ima ograničeno tržište, ali to je znanje posebno, tehnički uzvišeno, zahtjevno i mora se održavati da se ne bi izgubilo. Jer, kada se izgubi teško ga je obnoviti“, smatra Predsjednik.

Predsjednik Republike je govorio i o demografiji kazavši kako u Europi skoro da nema države čije matično stanovništvo ima prirodni rast. Dodao je da su to pitanja i izazovi s kojima se Europa do sada nije suočavala, a koje imigracija ne može riješiti. „Zato je briga za umirovljenike jako važna jer tu nema Europske unije, ne postoji. To je naša odluka hoće li prosječan stanovnik ove države iz dobne kategorije koja postoje većinska moći živjeti. Jer oni su na kraju krajeva i birači, nisu razarači, ali su većina ovog društva“, rekao je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice Ivan Pal, gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren te su uručene godišnje nagrade udrugama i pojedincima za doprinos razvoju Koprivnice.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

