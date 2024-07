Milanović: Plenković bi bio super kandidat za predsjednika, konačno da se ne skriva

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije i komentirao političke aktualnosti.

Predsjednik Republike osvrnuo se na pokušaj atentata na Donalda Trumpa: “Srećom promašio je, ali je opet ubio jednu osobu i dvije ranio. Pucnjava je ugroza života i demokracije. Trump zagovarao nešto što mu je skoro došlo glave, nereguliranu trgovinu oružjem i eto pogodili su ga u uho, a mogao je dobiti u glavu”, naveo je.

“HDZ se mora prilagođavati meni”

Nakon što je postalo jasno da Hrvatska neće sudjelovati u sporazumu za dugoročno pomaganje Ukrajini, ministar vanjskih i europskih poslova sada je za to okrivio – predsjednika Milanovića.

“Gordan Grlić Radman ne odlučuje ni o čemu i s njime se neću baviti, on je Plenkovićeva noćna mora. Ugovore potpisuje Vlada, a ratificira Sabor, to on vjerojatno ne zna. Ja sadržaja ugovora s Ukrajinom ne bih potpisao, to je nešto u čemu ja ne vidim Hrvatsku. Plenković nas pokušava organizirati u ratu što više”, osvrnuo se na potpisivanje ugovora s Ukrajinom.

Milanović je komentirao i predsjedničke izbore: “HDZ se mora prilagođavati meni, a kada se prilagode to će biti to. Dat ću sve od sebe da Hrvatska bude što poštenija zemlja, čekam izbore, znam što sam radio i što ljude smeta, skoro ništa u sadržaju, više stil. Moram paziti da se ne dam isprovocirati od nekih likova kao što je Grlić Radman i ovaj što ima kravu. Kada imate posla s ljudima koju su spremni na sve morate udarati žestoko. Plenković bi bio super kandidat, to bi baš bilo fora, konačno da se ne skriva”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na izbor ustavnih sudaca: “Nadam se da će se jedna strana Sabora dogovoriti i da na te pozicije dođu sjajni ljudi”, kazao je Milanović.

