Mirela Holy: Mnoge kampanje su bile bizarne, ali ova je po mom mišljenju nadmašila sve

Podijeli :

N1

Bivša ministrica Mirela Holy u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirala je predsjedničku kampanju koja je u tijeku. Ona smatra da će aktualni predsjednik Zoran Milanović dobiti izbore i ovaj put, a što se tiče kampanje koju vode ostali kandidati kaže da je najbizarnija koju smo dosad gledali.

Holy kaže kako je predsjednička kampanja jedna od bizarnijih koje smo gledali u hrvatskoj povijesti. “Mnoge su bile bizarne, ali ovo je po mom mišljenju nadmašilo sve. ako gledamo samo izjave, vidimo da se kandidati desnice uglavnom bave Zoranom Milanovićem i govore čime se on bavio, da je bio loš premijer i predsjednik što je prilično čudno jer imaju ograničeno medijsko vrijeme i trebali bi ga iskoristiti da govore o svom programu. Oni ovako rade kampanju Zoranu Milanoviću, drže se za njegove skute i govore kako je on loš. Ako želite pokazati da ste autoritet, onda ćete govoriti o sebi i onome što nudite. Slično je kod Kekin, s tim što se ona nije bavila Milanovićem nego Primorcem, koji je kandidat kao i ona i malo je čudno da se bavi drugim kandidatom umjesto da priča o svom programu”, govori Holy.

Predsjednički izbori: Kandidati za hrvatskog predsjednika sve stariji

Što se tiče obećanja kandidata i onoga što govore, Holy smatra da nisu rekli ništa bitno i da nismo saznali njihove stavove o obrambenoj politici, odnosu sigurnosnim službama, načinima na koje planiraju surađivati ili ne surađivati s Vladom.

“Ono što Kekin radi je prilično bizarno, ali ona je išla na polarizirajuću kampanju koja ju je stavila u fokus javnosti. Uspjela je konsolidirati jedan dio lijevih birača koji je percipira kao žrtvu u ovoj situaciji i vjerojatno će to uspjeti naplatiti i bolje se pozicionirati nego što bi to bilo bez ove bizarne kampanje. Čini mi se da Milanović u ovom trenutku ima najlogičniju i najbolju kampanju, drži se predsjedničkog garda, toga da je orao koji se ne tuče s muhama. Mislim da mu to nije loša strategija, sudjelovati u ovako bizarnoj kampanji bi bi bilo čudno”, kaže.

Dodaje i da će Primorac dobiti glasove HDZ-a. “Oni su disciplinirano biračko tijelo. Ovo što se priča da će Ivana Kekin umjesto Primorca u drugi krug nije realno. Stranačka mašinerija će odraditi za njega iako je on loš kandidat. On i Milanović će u drugi krug i očekujem da će Milanović prilično lako dobiti te izbore”, kaže.

Za koga ćete glasati?

Do izbora je ostalo još 11 dana. Za koga ćete glasati na izborima 29. prosinca?

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.