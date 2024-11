Šeparović: Ako se ustavni suci ne izaberu u roku, država bi upala u nezapamćenu državnu i ustavnu krizu

Podijeli :

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u izjavi za N1 komentirao je izbor novog sastava ustavnih sudaca i političke aktualnosti.

Miroslav Šeparović odgovorio je na pitanje što bi se moglo dogoditi ako se ustavni suci ne izaberu na vrijeme: “Ne vjerujem da će se to dogoditi. Proces se malo otegnuo, ali vjerujem da će Hrvatski sabor izvršiti svoju ustavnu obvezu i izabrati suce do kraja roka, odnosno do 7. prosinca. Ne želim ni špekulirati što bi se dogodilo jer bi država upala u nezapamćenu državnu i ustavnu krizu, predsjednički izbori se ne bi mogli održati, to je sigurno. Ne bi imao nitko nadzirati zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, štititi ljudska prava i slobode, ne mogu zamisliti da se nešto tako dogodi, da bi netko bio tako neodgovoran.”

“Vjerujem da će se usuglasiti, postići dvotrećinsku većinu i da će suci izabrati u roku”, dodao je.

“Nitko se nije obratio Ustavnom sudu”

Šeparović je istaknuo kako se mora postići konsenzus kako bi se ustavni suci izabrali dvotrećinskom većinom: “To je dobro jer je onda Ustavni sud svjetonazorski različit, održava svjetonazor hrvatskog društva koji je različit, ali kada ti ustavni suci stupe na dužnost onda oni nisu dužni nikome ništa, ni strankama koje su ih predložile, nego su samostalni i neovisni i moraju suditi u skladu s Ustavom.”

Odgovorio je na pitanje hoće li Ustavni sud tražiti ocjenu ustavnosti na odluku glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je nadležnost u slučaju Beroš-Petrač dao USKOK-u: “Nitko nam se nije obratio, nismo mi ti koji će skakati na prvu loptu, mi smo Ustavni sud, najviši sud. Ocjenjujemo suglasnost naših propisa s Ustavom i zakonom, prvenstveno, ako netko smatra da taj zakon nije u skladu s Ustavom neka se obrati Ustavnom sudu i dobit će odgovor.”

Još jednom je dodao da im se nitko nije obratio i da sjednica Ustavnog suda na tu temu nije sazvana.

