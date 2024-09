Mještani nezadovoljni: “Pozivate da se Zagora naseli, a mi samo tražimo vodu!”

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Stotinjak članova Građanske inicijative mještana Radošića okupilo se u petak kasno popodne pred starom školom u tom mjestu u zaleđu Kaštela kako bi javnost upozorili da još uvijek nemaju pitku vodu jer je njihova općina Lećevica, kažu, isključena iz planova izgradnje vodovodne mreže.

Krive županiju

Nezavisna vijećnica Renata Kelam je istaknula da mještani žele vodu i naglasila da većina njih za trenutno stanje krivi županiju Splitsko-dalmatinsku jer im je župan Blaženko Boban do sada nekoliko puta obećavao da će pomoći da u 21. stoljeću konačno dobiju pitku vodu.

Tvrdi da je samo selo Radošić u općini Lećevica izostavljeno u izgradnji vodovodne mreže.

“Pozivate da se Zagora naseli, a mi samo tražimo vodu koju nemamo ni danas. Mi smo veliko naselje. Na zadnjem popisu stanovništva smo imali 176 glasača, imamo oko 20 djece. Tražimo samo da sve bude po modelu općine Prgomet. Tamo je broj djece značajno manji. Cijela općina Prgomet nema stanovnika i djece koliko mi imamo u našem selu. Danas potpisujemo peticiju i jedino što tražimo je voda”, poručila je vijećnica Kelam.

Načelnik općine Lećevica je ustvrdio da osim Radošića pitku vodu nemaju ni mještani susjednih Kladnjica, kao ni Centar za gospodarenje otpadom i još nekoliko okolnih sela, ali i mjesta uz obalu. Kazao je da imaju dvije lokacijske dozvole jer su radovi podijeljeni u dvije faze-sjevernu i južnu Radošića, pravomoćne su i na ishodovanju građevinskih dozvola.

Utrošeno preko 5 milijuna eura

Tehničkom direktoru Vodovoda i kanalizacija Ivici Periću je drago što je napravljen kostur vodoprivrednog sustava. Do sada je utrošeno, rekao je, 5,1 milijun eura za 32 kilometra cjevovoda od Krke do buduće vodospreme Radošić i Uble. Osim glavnog tranzitnog cjevovoda je postavljen i gravitacijski sa odvojcima. Mještanima je poručio da traže novce iz EU fondova kako bi se projekt doveo do kraja.

Marija Vuković iz županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije je ustvrdila da oni nisu nadležni za izgradnju vodoopskrbe već Vodovod i kanalizacije i podsjetila da su pomagali prvu fazu izgradnje vodoopskrbe na tom području, a to će i ubuduće raditi.

“Vodoopskrbni sustavi su jako zahtjevni projekti koji traže rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i dobivanje svih potrebnih dozvola sukladno zakonu. To je dugotrajan postupak i zato se često događa da ti projekti traju godinama. Znamo da voda život znači i da je svima potrebna. Potrebna je i vama. Županija će naći načina da pomogne investiranju gradnje vodoopskrbe na ovom području”, poručila je Vuković.

Mještani su poručili da i dalje vjeruju kako će dobiti pitku vodu i naglasili da im smeta što su okolna mjesta riješila taj problem dok su oni još uvijek u neriješenim papirima.

