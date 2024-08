Milanović: Plenković leti avionom iz Gorice u Dugo Selo

Podijeli :

N1

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Požegi svečanoj prisezi 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Nakon prisege predsjednik je dao izjavu za medije i komentirao političke aktualnosti.

“Mislite donositi zapovijedi bez mene?”

“Prije godinu dana Mario Banožić i Andrej Plenković su pokušali ustavni udar s nametanjem od strane HDZ-a imenovanog v.d. ravnatelja VSOA-e. To je ustavni udar na koji Mislav Šeparović nije imao ništa reći. Pozivam Plenkovića, a ne Anušića jer je on samo izvršitelj Plenkovićev, da se tome razgovara. Nisam protiv vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće zapovijedi. Mislite donositi zapovijedi bez mene? Kako ste to zamislili? Na silu”, rekao je Zoran Milanović.

“Recimo da to nije ideja za odbaciti, ali koliko ljudi planiramo mobilizirati. Ja odgovaram za opće stanje vojske, ne Plenković i Anušić. Vijeće za obranu će se sastati i o tome će se razgovarati, sazivamo ga Plenković i ja, to je potpuno jasno. Nemam nikakvo negativno mišljenje prema ideji, ali moramo vidjeti što nam nedostaje”, dodao je predsjednik.

Anušić otkrio kada počinje obvezni vojni rok

“Ne može bez dogovora”

Milanović se upitao tko je smislio da vojni rok traje osam tjedana: “Osam tjedana je baza, nakon toga se moraju specijalizirati.”

“Ništa od toga ne može bez dogovora”, dodao je.

Predsjednik se zapitao koliko će ljudi biti motivirano za vojni rok: “Imamo li mi te ljude? Ili to netko radi da bi se dopao nekom politički? Zato što nije uspjela vježba iskrcavanja na plaži u Kuparima 1. kolovoza ove godine, tako sustav ne bi trebao funkcionirati. Nemojte se igrati s time, stalno se Plenković pokušava s time gurati na silu, s laktom, i onda nekome govori da krši Ustav. Ja Ustav branim pet godina i zato sam opasan verbalno, samo prema nasilnicima, prema slabima sam pristojan.”

Čekajući nove kandidate, evo čiju podršku zasad imaju Milanović, Primorac i Selak Raspudić

“Plenković satire Ustav već osam godina”

“Mi znamo kako naš Ustav funkcionira, Plenković ga satire već osam godina, jedina brana sam ja”, dodao je Milanović.

Predsjednik se zapitao zašto se žuri s provedbom vojnog roka: “Jedini motiv je da Dragan Primorac ide na izbore, a on o tome nema stav, kao što nema ni o čemu.”

Osvrnuo se i na posjet Emmanuela Macrona Beogradu: “Aleksandru Vučiću prolazi svašta i to je njihova stvar”, kazao je.

“Srbija će kupiti Rafale, mi nemamo ništa od toga. Srbi se naoružavaju za tjedan dana fiktivnog rata koji nikada neće izbiti”, dodao je.

Milanović je naveo da Francuska i Amerika gledaju samo svoj interes: “Tako svijet funkcionira.”

“Plenković leti avionom koji je deset puta skuplji”

Predsjednik je komentirao i slučaju Black Hawk: “Plenković i Anušić ne znaju razliku između Black Hawka i ruskog helikoptera, mene cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima. Razlika je nikakva, sutra može doći i Black Hawk da HDZ može letjeti na stranačke festivale u Finsku. Nisu u stanju pogledati o čemu se radi.”

Anušić komentirao Milanovićeve letove: “Sat letenja Black Hawkom je 8.000-9.000 eura, pa vi sada računajte”

“Plenković leti avionom, koji je deset puta skuplji i koji je resurs, iz Gorice u Dugo Selo sa stranačkom ekipom”, dodao je.

Milanović se zapitao zašto MUP osigurava predsjednika Republike: “Sutra mogu narediti Vojnoj policiji da me osigurava, ne radim to jer imam povjerenja. HDZ to radi, protjeruje sve što nije njegovo da dovede svoje”, kazao je.

“Treba Plenkovića pitati koliko je kerozina potrošio i boji li se helikoptera”, dodao je.

Osvrnuo se i na porez na nekretnine: “Plenković nas ne može iznenaditi, tu nema dubljeg promišljanja, to je sve PR. Kod nas bi se uveo porez na prazne nekretnine, to nema logike. Nisu svi ljudi bogati. Hoće li to blagotvorno djelovati na tržište nekretnina? To ovisi o nizu faktora, o ponudi i potražnji.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.